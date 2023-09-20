Взорвавшийся в Балашихе дом продолжает рушиться: главное к этому часу

После взрыва в доме произошло несколько обрушений
новость из сюжетаВ Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме
В одной из многоэтажек Балашихи 20 сентября произошел взрыв, из-за которого были обрушены три этажа. Однако спустя время с дома рухнула плита. URA.RU приводит главную информацию о событии, известную к этому часу.
- Спустя время после аварии один из жильцов заявил, что газовые службы проводили проверку оборудования в доме за три дня до инцидента;
- По словам главы Московской области Андрея Воробьева, под завалами здания остались мать с ребенком. Спасатели пытались достать их, но произошло повторное обрушение дома.
- Позже в МЧС сообщили, что из-под завалов достали четырех спасателей. Двое из них не выжили.
- Всего в результате происшествия погибли шесть человек — четыре жильца и два спасателя. Также более 10 граждан пострадали, передают «Известия».
- По данным службы технадзора, основной версией произошедшего является утечка газа. В СМИ также написали, что она произошла в квартире у пенсионерки. По словам жильцов, запах газа шел из квартиры, в которой никто не жил.
- Спустя несколько часов в доме начался пожар площадью пять квадратных метров на лестничной площадке. Однако в МЧС сообщили, что его полностью потушили. В министерстве уточнили, что дом был отключен от магистрального газоснабжения.
- Через несколько часов после взрыва, в доме произошло повторное обрушение. В результате падения плиты никто не пострадал. После обрушения в МЧС сообщили о возобновлении поисковых работ.
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