Shot раскрыл основную версию взрыва газа в Балашихе

Shot: основной версией взрыва в Балашихе является утечка газа в одной из квартир
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, балашиха
Взрыв в доме в Балашихе мог произойти из-за утечки газа в квартире пенсионерки Фото:

Основной версией причины взрыва в многоэтажке в Балашихе стала утечка газа в квартире у пенсионерки. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Основная версия причины взрыва в Балашихе — это утечка газа в квартире 86-летней пенсионерки Маргариты Горнеевой из 86-й квартиры на четвертом этаже», — передает telegram-канал. По данным СМИ, газ из жилья женщины попал через вентиляцию в соседнюю квартиру, где 35-летняя Ирина Артемьева пыталась зажечь плиту.

В результате инцидента пенсионерка и ее соседка погибли. Сейчас у коммунальщиков и газовиков, которые обслуживали дом, проходят обыски, передает Shot.

Взрыв в одной из многоэтажек Балашихи произошел 20 сентября. Из-за происшествия в доме обрушились три этажа. Сообщалось, что трое спасателей оказались под завалами здания в ходе спасательных операций. В СМИ также писали, что газовые службы проверяли оборудование за три дня до инцидента.

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Основной версией причины взрыва в многоэтажке в Балашихе стала утечка газа в квартире у пенсионерки. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Основная версия причины взрыва в Балашихе — это утечка газа в квартире 86-летней пенсионерки Маргариты Горнеевой из 86-й квартиры на четвертом этаже», — передает telegram-канал. По данным СМИ, газ из жилья женщины попал через вентиляцию в соседнюю квартиру, где 35-летняя Ирина Артемьева пыталась зажечь плиту. В результате инцидента пенсионерка и ее соседка погибли. Сейчас у коммунальщиков и газовиков, которые обслуживали дом, проходят обыски, передает Shot. Взрыв в одной из многоэтажек Балашихи произошел 20 сентября. Из-за происшествия в доме обрушились три этажа. Сообщалось, что трое спасателей оказались под завалами здания в ходе спасательных операций. В СМИ также писали, что газовые службы проверяли оборудование за три дня до инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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