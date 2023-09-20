Shot раскрыл основную версию взрыва газа в Балашихе

Shot: основной версией взрыва в Балашихе является утечка газа в одной из квартир

20 сентября 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Взрыв в доме в Балашихе мог произойти из-за утечки газа в квартире пенсионерки Фото: Георгий Бергал © URA.RU Основной версией причины взрыва в многоэтажке в Балашихе стала утечка газа в квартире у пенсионерки. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Основная версия причины взрыва в Балашихе — это утечка газа в квартире 86-летней пенсионерки Маргариты Горнеевой из 86-й квартиры на четвертом этаже», — передает telegram-канал. По данным СМИ, газ из жилья женщины попал через вентиляцию в соседнюю квартиру, где 35-летняя Ирина Артемьева пыталась зажечь плиту. В результате инцидента пенсионерка и ее соседка погибли. Сейчас у коммунальщиков и газовиков, которые обслуживали дом, проходят обыски, передает Shot. Взрыв в одной из многоэтажек Балашихи произошел 20 сентября. Из-за происшествия в доме обрушились три этажа. Сообщалось, что трое спасателей оказались под завалами здания в ходе спасательных операций. В СМИ также писали, что газовые службы проверяли оборудование за три дня до инцидента.

Основной версией причины взрыва в многоэтажке в Балашихе стала утечка газа в квартире у пенсионерки. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Основная версия причины взрыва в Балашихе — это утечка газа в квартире 86-летней пенсионерки Маргариты Горнеевой из 86-й квартиры на четвертом этаже», — передает telegram-канал. По данным СМИ, газ из жилья женщины попал через вентиляцию в соседнюю квартиру, где 35-летняя Ирина Артемьева пыталась зажечь плиту. В результате инцидента пенсионерка и ее соседка погибли. Сейчас у коммунальщиков и газовиков, которые обслуживали дом, проходят обыски, передает Shot. Взрыв в одной из многоэтажек Балашихи произошел 20 сентября. Из-за происшествия в доме обрушились три этажа. Сообщалось, что трое спасателей оказались под завалами здания в ходе спасательных операций. В СМИ также писали, что газовые службы проверяли оборудование за три дня до инцидента.