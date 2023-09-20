В центре Тюмени произошел пожар в нежилом двухэтажном доме
В Тюмени на улице Республики, 33 загорелось нежилое двухэтажное здание, которое находится рядом с пешеходной улицей Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.
«Поступило сообщение о возгорании в нежилом здании по адресу улица Республики, 33. На тушение пожара от МЧС России были задействованы шесть единиц техники и 20 человек личного состава», — написала пресс-служба ведомства в социальных сетях.
По их словам, пожар уже потушили. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
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