В Тюмени рядом с пешеходной улицей Дзержинского загорелось здание. Фото, видео

21 сентября 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

В центре Тюмени произошел пожар в нежилом двухэтажном доме Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В Тюмени на улице Республики, 33 загорелось нежилое двухэтажное здание, которое находится рядом с пешеходной улицей Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. «Поступило сообщение о возгорании в нежилом здании по адресу улица Республики, 33. На тушение пожара от МЧС России были задействованы шесть единиц техники и 20 человек личного состава», — написала пресс-служба ведомства в социальных сетях. По их словам, пожар уже потушили. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

В Тюмени на улице Республики, 33 загорелось нежилое двухэтажное здание, которое находится рядом с пешеходной улицей Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. «Поступило сообщение о возгорании в нежилом здании по адресу улица Республики, 33. На тушение пожара от МЧС России были задействованы шесть единиц техники и 20 человек личного состава», — написала пресс-служба ведомства в социальных сетях. По их словам, пожар уже потушили. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.