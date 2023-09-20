20 сентября 2023

В Тюмени рядом с пешеходной улицей Дзержинского загорелось здание. Фото, видео

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
В центре Тюмени произошел пожар в нежилом двухэтажном доме Фото:

В Тюмени на улице Республики, 33 загорелось нежилое двухэтажное здание, которое находится рядом с пешеходной улицей Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

«Поступило сообщение о возгорании в нежилом здании по адресу улица Республики, 33. На тушение пожара от МЧС России были задействованы шесть единиц техники и 20 человек личного состава», — написала пресс-служба ведомства в социальных сетях.

По их словам, пожар уже потушили. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

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В Тюмени на улице Республики, 33 загорелось нежилое двухэтажное здание, которое находится рядом с пешеходной улицей Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. «Поступило сообщение о возгорании в нежилом здании по адресу улица Республики, 33. На тушение пожара от МЧС России были задействованы шесть единиц техники и 20 человек личного состава», — написала пресс-служба ведомства в социальных сетях. По их словам, пожар уже потушили. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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