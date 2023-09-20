Леонид Слуцкий отказался от кресла в гордуме Тюмени

21 сентября 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Гордума Тюмени лишилась политического тяжеловеса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил заявление об официальном отказе от мандата депутата гордумы Тюмени восьмого созыва. Об этом сообщили URA.RU в избиркоме Тюмени. «Леонид Слуцкий отказался от мандата по списку партии ЛДПР. По законодательству его мандат передается следующим за ним по списку кандидату», — рассказали в избиркоме. Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий шел на первом месте по списку и отказался от мандата в пользу однопартийца. Выборы в гордуму Тюмени прошли 10 сентября. По единому округу первое место заняла партия «Единая Россия», за нее проголосовали 46,24% избирателей, на втором месте ЛДПР с 16,29% голосов избирателей.

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил заявление об официальном отказе от мандата депутата гордумы Тюмени восьмого созыва. Об этом сообщили URA.RU в избиркоме Тюмени. «Леонид Слуцкий отказался от мандата по списку партии ЛДПР. По законодательству его мандат передается следующим за ним по списку кандидату», — рассказали в избиркоме. Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий шел на первом месте по списку и отказался от мандата в пользу однопартийца. Выборы в гордуму Тюмени прошли 10 сентября. По единому округу первое место заняла партия «Единая Россия», за нее проголосовали 46,24% избирателей, на втором месте ЛДПР с 16,29% голосов избирателей.