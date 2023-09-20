20 сентября 2023

Леонид Слуцкий отказался от кресла в гордуме Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
34-й съезд ЛДПР избирает Леонида Слуцкого лидеором партии. Москва, слуцкий леонид, лдпр, съезд лдпр, слуцкий
Гордума Тюмени лишилась политического тяжеловеса Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил заявление об официальном отказе от мандата депутата гордумы Тюмени восьмого созыва. Об этом сообщили URA.RU в избиркоме Тюмени.

«Леонид Слуцкий отказался от мандата по списку партии ЛДПР. По законодательству его мандат передается следующим за ним по списку кандидату», — рассказали в избиркоме.

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий шел на первом месте по списку и отказался от мандата в пользу однопартийца. Выборы в гордуму Тюмени прошли 10 сентября. По единому округу первое место заняла партия «Единая Россия», за нее проголосовали 46,24% избирателей, на втором месте ЛДПР с 16,29% голосов избирателей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил заявление об официальном отказе от мандата депутата гордумы Тюмени восьмого созыва. Об этом сообщили URA.RU в избиркоме Тюмени. «Леонид Слуцкий отказался от мандата по списку партии ЛДПР. По законодательству его мандат передается следующим за ним по списку кандидату», — рассказали в избиркоме. Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий шел на первом месте по списку и отказался от мандата в пользу однопартийца. Выборы в гордуму Тюмени прошли 10 сентября. По единому округу первое место заняла партия «Единая Россия», за нее проголосовали 46,24% избирателей, на втором месте ЛДПР с 16,29% голосов избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...