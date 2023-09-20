Рабочими было частично снято ограждение, где ранее торчала арматура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На ремонтируемом Чеховском мосту, где ранее жители Кургана обнаружили торчащие болты, сняли ограждения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, пообщавшийся со строителями на месте проведения работ.

«Мы просто временно расставляли ограждения, чтоб они не упали у нас, они были еще не закончены и кто-то сфоткал. Сейчас делаем все четко и готовим мост к открытию», — рассказал рабочий. Также в распоряжении редакции URA.RU появились видео, на которых видно, что строителями был проведен частичный демонтаж ограждения для следующей установки.

Ранее URA.RU писало, что жители опасаются, что мост могут сдать с недоделками. Согласно контракту, подрядчики должны выполнить работы на Чеховском мосту к концу декабря, но ранее глава Кургана неоднократно заявляла, что мост будет готов в конце сентября.