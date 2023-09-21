Новый член ТИК Кургана получила право решающего голоса (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Членом Западной территориальной избирательной комиссии Кургана с правом решающего голоса стала представитель КПРФ Полина Копаляни. Данная информация размещена на сайте городской администрации. Копаляни является сторонницей движения «Антиуран. Курган».

«Удостоверение члена Западной территориальной избирательной комиссии города Кургана с правом решающего голоса было вручено Полине Копаляни, кандидатура которой была выдвинута курганским городским объединением политической партии КПРФ», — указано на сайте. Удостоверение Копаляни вручил председатель областного избиркома Роман Скиндерев. Также удостоверение было вручено новому председателю ТИК Елене Недавней.

Председатель Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды, представитель регионального отделения КПРФ Сергей Еремин объяснил URA.RU, что Копаляни не была активисткой антиуранового движения, а только сторонницей, как и другие местные коммунисты. По мнению источника URA.RU, связанного с властями, этот опыт поможет Копаляни активно контролировать работу комиссии.

Ранее Еремин сообщал URA.RU, что представители антиуранового движения неоднократно пытались провести референдумы о запрете добычи урана в Звериноголовском районе. По мнению активистов, добыча урана может нанести экологический ущерб жителям. При этом представители компании «Далур», занимающейся добычей, объясняли, что этот процесс безопасен.

Вручение удостоверений новым членам ТИК состоялось в зданий городской администрации Фото: сайт администрации Кургана https://kurgan-city.ru/city/info/news/929/1186284/