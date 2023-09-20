Суд Кургана признал виновным мигранта, пойманного с наркотиками в составе ОПГ

В Кургане вынесли приговор участнику ОПГ мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд вынес приговор иностранцу за попытку распространения наркотиков в составе ОПГ. Группировка, работавшая на территории Челябинска и Кургана, была обезврежена сотрудниками регионального УФСБ. О приговоре сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании.

«Признать Т. виновным в попытках незаконного сбыта наркотического средства и участии в преступном сообществе. <…> Путем частичного сложения наказаний приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничении свободы на 1 год», — зачитал приговор судья Сергей Лыткин. Приговор в законную силу не вступил. Уроженец Средней Азии заключил с органами следствия досудебное соглашение. Дела его сообщников еще находятся на следственной стадии.

Суд проходил с участием переводчика. Как выяснилось в суде, молодой человек приехал в РФ в начале 2022 года и получил предложение распространять наркотики на Урале. Вместе с напарником они перебрались из Санкт-Петербурга в Челябинск, где получили крупную партию героина. Мигранты начали подбирать себе помощников и запланировали распространять запрещенные вещества в Кургане и Челябинске через интернет и мессенджеры. В марте 2022 года их деятельность пресекли в Кургане сотрудники ФСБ.

Иностранец свою вину полностью признал. В последнем слове он заявил, что раскаивается и просит дать ему шанс на исправление.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали группу мигрантов. Десять иностранцев намеревались заняться распространением наркотиков в Курганской и Челябинской областях.

В Кургане вынесли приговор иностранцу за участие в ОПГ с наркотиками фото: УФСБ РФ по Курганской области