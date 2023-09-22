Шумков выступил на Всероссийском форуме и рассказал о курганском проекте

Вадим Шумков рассказал о ключевых аспектах поддержки и развития пространственной среды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил с докладом и рассказал о реализации регионального проекта «Русская мечта (Курганская область зовет)» на Всероссийском форуме «Пространственное развитие и демография в России», который проходит 23 сентября в Новосибирске и посвящен вопросам развития индивидуального жилищного строительства, массового переселения жителей крупных городов в пригороды и решению демографических проблем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Вадим Шумков остановился на ключевых аспектах развития пространственной среды и мерах поддержки, которые помогают улучшать жилищные условия и открывать свое дело жителям региона и тем, кто переезжает в Курганскую область. Без торгов в регионе можно получить до 20 соток под индивидуальное жилищное строительство и до одного гектара под личное подсобное хозяйство, при этом действует возмещение до 50% затрат на оборудование по договорам лизинга», — сообщили на сайте правительства региона. Губернатор принял участие в форуме в формате видеоконференцсвязи.

Также Шумков подчеркнул, что «особое внимание уделяется улучшению качества жизни в селах, строительству и ремонту значимых объектов». «За последние три года на сельских территориях региона построено и отремонтировано 477 объектов соцсферы. В первую очередь говорится об объектах образования и здравоохранения. Кроме того, построены заново или приведены в порядок 1600 километров дорог», — отметил он.

Ранее Вадим Шумков принял участие в расширенном заседании Госсовета в Великом Новгороде. Встреча проходила на фоне рекордно низкой безработицы.