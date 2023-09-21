21 сентября 2023

Курганский губернатор принял участие в Госсовете с Путиным. Видео

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, госсовет
Шумков принял участие в расширенном заседании Госсовета в Великом Новгороде Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в расширенном заседании Госсовета в Великом Новгороде, на котором обсуждалось развитие рынка труда в России. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганская область официально».

«Открывая заседание Госсовета, глава государства Владимир Путин отметил, что встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы, и это один из важнейших индикаторов эффективности экономической политики. Он добавил, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов», — говорится в посте.

По данным статистики, в Курганской области уровень зарегистрированной безработицы на 15 сентября составлял 0,6%. В начале года число безработных было на уровне 1,3%.

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков рассказал о том, что нехватка кадров тормозит развитие экономики региона. Он добавил, что для решения вопроса с дефицитом кадров власти переделали работу образовательных учреждений, в частности профессионального образования.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в расширенном заседании Госсовета в Великом Новгороде, на котором обсуждалось развитие рынка труда в России. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «Открывая заседание Госсовета, глава государства Владимир Путин отметил, что встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы, и это один из важнейших индикаторов эффективности экономической политики. Он добавил, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов», — говорится в посте. По данным статистики, в Курганской области уровень зарегистрированной безработицы на 15 сентября составлял 0,6%. В начале года число безработных было на уровне 1,3%. Ранее курганский губернатор Вадим Шумков рассказал о том, что нехватка кадров тормозит развитие экономики региона. Он добавил, что для решения вопроса с дефицитом кадров власти переделали работу образовательных учреждений, в частности профессионального образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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