Шумков принял участие в расширенном заседании Госсовета в Великом Новгороде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в расширенном заседании Госсовета в Великом Новгороде, на котором обсуждалось развитие рынка труда в России. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганская область официально».

«Открывая заседание Госсовета, глава государства Владимир Путин отметил, что встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы, и это один из важнейших индикаторов эффективности экономической политики. Он добавил, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов», — говорится в посте.

По данным статистики, в Курганской области уровень зарегистрированной безработицы на 15 сентября составлял 0,6%. В начале года число безработных было на уровне 1,3%.

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков рассказал о том, что нехватка кадров тормозит развитие экономики региона. Он добавил, что для решения вопроса с дефицитом кадров власти переделали работу образовательных учреждений, в частности профессионального образования.