Газпромбанк подал новый иск к холдингу челябинского олигарха

Один из исков Газпромбанка к холдингу Игоря Зюзина начнет рассматривать суд Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Газпромбанк подал новый иск к компаниям «Мечел» и «ЧМК» в Челябинске Игоря Зюзина. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, претензии не связаны с денежным выражением.

«Истцом является Газпромбанк. Ответчиками выступили ПАО „Мечел“ и ПАО „ЧМК“», — отметил суд на своем сайте.

Заявление в Арбитражном суде Челябинской области зарегистрировано накануне, 6 сентября. Предварительное заседание пока не назначено. На обращение URA.RU в холдинг, директор Управления по коммуникациям и устойчивому развитию «Мечела» Екатерина Видеман сообщила, что компания не располагает информацией по иску.

В Арбитражном суде Москвы рассматривается два процесса финучреждения к холдингу Зюзина. По одному из исков суд в июле удовлетворил требования, постановив заплатить банку 11,9 млрд рублей. Юристы «Мечела» данное решение в августе обжаловали. Видеман в апреле заявила URA.RU, что компания не имеет задолженности перед банком.

Обязательства связаны с кредитом французской группы BNP Paribas S.A., к финансированию траншей которого причастен Газпромбанк. Иностранная компания не является стороной процесса в связи с антисанкционными ограничениями. Другой иск, который рассматривается в Москве, связан с требованием Газпромбанка обеспечить финансовые претензии имуществом ответчика. В споре фигурируют заводоуправление и другие активы «Мечела».

Производственники просили перенести спор на рассмотрение в Челябинск. Ходатайство о рассмотрении вопросов, связанных с недвижимостью, было удовлетворено: иск посчитали подсудным челябинскому суду. В то же время подсудность в части спора о заложенных акциях, правах и оборудовании оставили за московской инстанцией.

Реструктуризацией задолженности «Мечел» занимался в 2019 и 2020 годах. Основным кредитором является ВТБ, которому холдинг должен 204,6 млрд рублей. Задолженность перед Газпромбанком составляет 146,6 млрд рублей. При подготовке материала URA.RU обратилось также в адрес финансовой организации. На момент публикации ответ не поступил.