В Курганской области в отдельных районах 27 и 28 сентября курганцев ожидают дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.
«Прогноз погоды по Курганской области. Ночью 27 и 28 сентября облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха +3,+8°», — указано на сайте центра.
Днем 27 сентября синоптики обещают температуру воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, облачно с прояснениями. 28 сентября температура воздуха ожидается от 12 до 17 градусов тепла. В некоторых районах региона умеренный дождь, облачно с прояснениями. Оба дня синоптики прогнозируют ветер северо-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
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