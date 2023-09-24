24 сентября 2023

После потепления в Курганскую область придут дожди. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., зонт, дождь
Синоптики прогнозируют, что 28 сентября дождь будет умеренным Фото:

В Курганской области в отдельных районах 27 и 28 сентября курганцев ожидают дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. Ночью 27 и 28 сентября облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха +3,+8°», — указано на сайте центра.

Днем 27 сентября синоптики обещают температуру воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, облачно с прояснениями. 28 сентября температура воздуха ожидается от 12 до 17 градусов тепла. В некоторых районах региона умеренный дождь, облачно с прояснениями. Оба дня синоптики прогнозируют ветер северо-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

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В Курганской области в отдельных районах 27 и 28 сентября курганцев ожидают дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. Ночью 27 и 28 сентября облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха +3,+8°», — указано на сайте центра. Днем 27 сентября синоптики обещают температуру воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, облачно с прояснениями. 28 сентября температура воздуха ожидается от 12 до 17 градусов тепла. В некоторых районах региона умеренный дождь, облачно с прояснениями. Оба дня синоптики прогнозируют ветер северо-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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