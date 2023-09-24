После потепления в Курганскую область придут дожди. Скрин

25 сентября 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют, что 28 сентября дождь будет умеренным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области в отдельных районах 27 и 28 сентября курганцев ожидают дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. Ночью 27 и 28 сентября облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха +3,+8°», — указано на сайте центра. Днем 27 сентября синоптики обещают температуру воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, облачно с прояснениями. 28 сентября температура воздуха ожидается от 12 до 17 градусов тепла. В некоторых районах региона умеренный дождь, облачно с прояснениями. Оба дня синоптики прогнозируют ветер северо-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Скрин: сайт курганский ЦГМС http://www.kurganpogoda.ru/

В Курганской области в отдельных районах 27 и 28 сентября курганцев ожидают дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. Ночью 27 и 28 сентября облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха +3,+8°», — указано на сайте центра. Днем 27 сентября синоптики обещают температуру воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, облачно с прояснениями. 28 сентября температура воздуха ожидается от 12 до 17 градусов тепла. В некоторых районах региона умеренный дождь, облачно с прояснениями. Оба дня синоптики прогнозируют ветер северо-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.