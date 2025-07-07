В пруду Нижнего Тагила утонул ребенок

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) погиб 9-летний мальчик. По предварительной информации, ребенок утонул в пруду во время рыбалки. Информация об этом появилась в интернете.
«В Нижнем Тагиле были объявлены поиски 9-летнего мальчика. Позже поисковый отряд дал отбой, так как ребенка нашли мертвым. По предварительной информации мальчик утонул, пока был на рыбалке», — сообщает telegram-канал TagilCity. Также известно, что мальчик ходил на секцию по занятию футболом.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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