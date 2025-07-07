07 июля 2025

В пруду Нижнего Тагила утонул ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик утонул 7 июля (архивное фото)
Мальчик утонул 7 июля (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) погиб 9-летний мальчик. По предварительной информации, ребенок утонул в пруду во время рыбалки. Информация об этом появилась в интернете.

«В Нижнем Тагиле были объявлены поиски 9-летнего мальчика. Позже поисковый отряд дал отбой, так как ребенка нашли мертвым. По предварительной информации мальчик утонул, пока был на рыбалке», — сообщает telegram-канал TagilCity. Также известно, что мальчик ходил на секцию по занятию футболом. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) погиб 9-летний мальчик. По предварительной информации, ребенок утонул в пруду во время рыбалки. Информация об этом появилась в интернете. «В Нижнем Тагиле были объявлены поиски 9-летнего мальчика. Позже поисковый отряд дал отбой, так как ребенка нашли мертвым. По предварительной информации мальчик утонул, пока был на рыбалке», — сообщает telegram-канал TagilCity. Также известно, что мальчик ходил на секцию по занятию футболом.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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