Тюменцам запретят подъезжать к важному медицинскому заведению. Фото

В Тюмени для личного транспорта перекроют подъезд к приемному отделению ОКБ-2

21 сентября 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

С 11 октября подъезд к приемному отделению областной клинической больницы №2 будет открыт только для машин скорой помощи Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменцам запретят подъезжать к приемному отделению областной клинической больницы №2 с 11 октября. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации. «В целях обеспечения беспрепятственного подъезда машин скорой медицинской помощи в медицинское учреждение ОКБ № 2, с 11 октября 2023 года будет запрещен въезд с улицы Мельникайте к приемному отделению. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — говорится в сообщении. Решение принято из-за того, что у машин скорой помощи часто возникают проблемы с подъездом к приемному отделению. Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, это влияет на скорость и качество оказания медицинской помощи. Фото: администрация г. Тюмени, https://t.me/tmndom

Тюменцам запретят подъезжать к приемному отделению областной клинической больницы №2 с 11 октября. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации. «В целях обеспечения беспрепятственного подъезда машин скорой медицинской помощи в медицинское учреждение ОКБ № 2, с 11 октября 2023 года будет запрещен въезд с улицы Мельникайте к приемному отделению. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — говорится в сообщении. Решение принято из-за того, что у машин скорой помощи часто возникают проблемы с подъездом к приемному отделению. Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, это влияет на скорость и качество оказания медицинской помощи.