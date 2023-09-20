Тюменцам запретят подъезжать к приемному отделению областной клинической больницы №2 с 11 октября. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.
«В целях обеспечения беспрепятственного подъезда машин скорой медицинской помощи в медицинское учреждение ОКБ № 2, с 11 октября 2023 года будет запрещен въезд с улицы Мельникайте к приемному отделению. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — говорится в сообщении.
Решение принято из-за того, что у машин скорой помощи часто возникают проблемы с подъездом к приемному отделению. Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, это влияет на скорость и качество оказания медицинской помощи.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.