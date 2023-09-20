20 сентября 2023

Тюменцам запретят подъезжать к важному медицинскому заведению. Фото

В Тюмени для личного транспорта перекроют подъезд к приемному отделению ОКБ-2
© Служба новостей «URA.RU»
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Бэби-бокс в Областной больнице №2. Тюмень, окб 2, больница
С 11 октября подъезд к приемному отделению областной клинической больницы №2 будет открыт только для машин скорой помощи Фото:

Тюменцам запретят подъезжать к приемному отделению областной клинической больницы №2 с 11 октября. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.

«В целях обеспечения беспрепятственного подъезда машин скорой медицинской помощи в медицинское учреждение ОКБ № 2, с 11 октября 2023 года будет запрещен въезд с улицы Мельникайте к приемному отделению. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — говорится в сообщении.

Решение принято из-за того, что у машин скорой помощи часто возникают проблемы с подъездом к приемному отделению. Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, это влияет на скорость и качество оказания медицинской помощи.

Фото:

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Тюменцам запретят подъезжать к приемному отделению областной клинической больницы №2 с 11 октября. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации. «В целях обеспечения беспрепятственного подъезда машин скорой медицинской помощи в медицинское учреждение ОКБ № 2, с 11 октября 2023 года будет запрещен въезд с улицы Мельникайте к приемному отделению. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — говорится в сообщении. Решение принято из-за того, что у машин скорой помощи часто возникают проблемы с подъездом к приемному отделению. Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, это влияет на скорость и качество оказания медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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