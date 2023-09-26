26 сентября 2023

Курганец ударил ножом в лицо знакомого во время ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина, ударивший знакомого ножом, признал свою вину Фото:

В Курганской области осудили жителя Белозерского округа, который ударил знакомого ножом в лицо во время ссоры. Мужчина был пьян, указано в решении суда.

«У мужчин завязалась ссора. <…> Установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес не менее одного удара ножом в область лица потерпевшего, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде резаной раны лица», — написано на сайте ведомства.

В рамках слушаний подсудимый свою вину признал и извинился перед потерпевшем. Суд приговорил курганца к принудительным работам сроком на один год с удержанием 10% из зарплаты. Отбывать наказание ему предстоит в исправительном центре. Также с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего.

Ранее URA.RU писало р жительнице Катайска, которая ударила знакомого ножом в спину. Женщину приговорили к условному сроку.

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В Курганской области осудили жителя Белозерского округа, который ударил знакомого ножом в лицо во время ссоры. Мужчина был пьян, указано в решении суда. «У мужчин завязалась ссора. <…> Установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес не менее одного удара ножом в область лица потерпевшего, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде резаной раны лица», — написано на сайте ведомства. В рамках слушаний подсудимый свою вину признал и извинился перед потерпевшем. Суд приговорил курганца к принудительным работам сроком на один год с удержанием 10% из зарплаты. Отбывать наказание ему предстоит в исправительном центре. Также с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего. Ранее URA.RU писало р жительнице Катайска, которая ударила знакомого ножом в спину. Женщину приговорили к условному сроку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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