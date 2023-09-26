В госпитале 93-летнего тюменца обвинили в нападении на санитарку

27 сентября 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Происхождение травм мужчины медперсонал объяснить не может Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В тюменском госпитале для ветеранов войн 93-летнего мужчину обвинили в нападении на санитарку. Однако сам пенсионер после инцидента оказался со сломанным носом и ребром. Как рассказала URA.RU родственница тюменца, происхождение травм мужчины медперсонал объяснить не может. «Мой дедушка пробыл в госпитале с пневмонией с 22 по 25 сентября. Ночью мне позвонили из госпиталя и сообщили, что мой дедушка (93 года) избил санитарку, и мне необходимо подъехать, так как они вызвали полицию. Он [дедушка] ничего не помнит, санитарку мы тоже не видели. Происхождение его травм не может объяснить даже медперсонал данного госпиталя. В полиции тоже особо ничего не рассказали, только восхищались, что дедушка в таком возрасте смог дать отпор», — рассказала URA.RU родственница мужчины Наталья Шарова. По словам тюменки, у дедушки выявили перелом носа, а позднее — перелом ребра. Санитарка, на которую якобы напал мужчина, не вышла к родным дедушки во время их визита в госпиталь. Одна из медсестер рассказала семье, что у сотрудницы госпиталя тоже имеются следы побоев на лице. Родственники мужчины также написали заявление в полицию. После инцидента региональный департамент здравоохранения предложил семье помощь в дальнейшем лечении и восстановлении. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области корреспонденту агентства рассказали, что по факту инцидента проводится проверка. «По поступившему заявлению сотрудниками полиции проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. После чего будет дана правовая оценка случившемуся», — сообщили там URA.RU. В депздраве агентству рассказали, что этот случай взят на особый контроль, по результатам проверки будут приняты административные решения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменском госпитале для ветеранов войн 93-летнего мужчину обвинили в нападении на санитарку. Однако сам пенсионер после инцидента оказался со сломанным носом и ребром. Как рассказала URA.RU родственница тюменца, происхождение травм мужчины медперсонал объяснить не может. «Мой дедушка пробыл в госпитале с пневмонией с 22 по 25 сентября. Ночью мне позвонили из госпиталя и сообщили, что мой дедушка (93 года) избил санитарку, и мне необходимо подъехать, так как они вызвали полицию. Он [дедушка] ничего не помнит, санитарку мы тоже не видели. Происхождение его травм не может объяснить даже медперсонал данного госпиталя. В полиции тоже особо ничего не рассказали, только восхищались, что дедушка в таком возрасте смог дать отпор», — рассказала URA.RU родственница мужчины Наталья Шарова. По словам тюменки, у дедушки выявили перелом носа, а позднее — перелом ребра. Санитарка, на которую якобы напал мужчина, не вышла к родным дедушки во время их визита в госпиталь. Одна из медсестер рассказала семье, что у сотрудницы госпиталя тоже имеются следы побоев на лице. Родственники мужчины также написали заявление в полицию. После инцидента региональный департамент здравоохранения предложил семье помощь в дальнейшем лечении и восстановлении. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области корреспонденту агентства рассказали, что по факту инцидента проводится проверка. «По поступившему заявлению сотрудниками полиции проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. После чего будет дана правовая оценка случившемуся», — сообщили там URA.RU. В депздраве агентству рассказали, что этот случай взят на особый контроль, по результатам проверки будут приняты административные решения.