Власти откроют бесплатную парковку в аэропорту Нового Уренгоя

Возле нового терминала аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) появится бесплатная парковка. Стоянку на 80 мест откроют 1 октября, сообщил мэр города Андрей Воронов.
«1 октября откроем бесплатную парковку возле нового терминала аэропорта. Совместно с „Аэропортами регионов“ выполняем поручение нашего губернатора Дмитрия Артюхова. Во время „Честного маршрута“ в августе этого года Дмитрий Андреевич поставил задачу сделать здесь стоянку», — написал глава в своем telegram-канале.
Воронов уточнил, что строительные работы подходят к концу. Необходимо установить дорожные знаки и нанести разметку. Следующим летом будет сделан асфальт, установлены бордюры, а также удобные пешеходные тротуары в обе стороны.
Ранее сообщалось, что ямальцы массово жалуются из-за проблем с парковкой. Горожан не устраивала платная стоянка, стоимость парковки и шлагбаумы.
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