Власти откроют бесплатную парковку в аэропорту Нового Уренгоя

28 сентября 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Новая стоянка рассчитана на 80 автомобилей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Возле нового терминала аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) появится бесплатная парковка. Стоянку на 80 мест откроют 1 октября, сообщил мэр города Андрей Воронов. «1 октября откроем бесплатную парковку возле нового терминала аэропорта. Совместно с „Аэропортами регионов“ выполняем поручение нашего губернатора Дмитрия Артюхова. Во время „Честного маршрута“ в августе этого года Дмитрий Андреевич поставил задачу сделать здесь стоянку», — написал глава в своем telegram-канале. Воронов уточнил, что строительные работы подходят к концу. Необходимо установить дорожные знаки и нанести разметку. Следующим летом будет сделан асфальт, установлены бордюры, а также удобные пешеходные тротуары в обе стороны. Ранее сообщалось, что ямальцы массово жалуются из-за проблем с парковкой. Горожан не устраивала платная стоянка, стоимость парковки и шлагбаумы.

Возле нового терминала аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) появится бесплатная парковка. Стоянку на 80 мест откроют 1 октября, сообщил мэр города Андрей Воронов. «1 октября откроем бесплатную парковку возле нового терминала аэропорта. Совместно с „Аэропортами регионов“ выполняем поручение нашего губернатора Дмитрия Артюхова. Во время „Честного маршрута“ в августе этого года Дмитрий Андреевич поставил задачу сделать здесь стоянку», — написал глава в своем telegram-канале. Воронов уточнил, что строительные работы подходят к концу. Необходимо установить дорожные знаки и нанести разметку. Следующим летом будет сделан асфальт, установлены бордюры, а также удобные пешеходные тротуары в обе стороны. Ранее сообщалось, что ямальцы массово жалуются из-за проблем с парковкой. Горожан не устраивала платная стоянка, стоимость парковки и шлагбаумы.