27 сентября 2023
26 сентября 2023

Власти откроют бесплатную парковку в аэропорту Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , парковка для инвалидов, аэропорт большое савино, аэропорт пермь
Новая стоянка рассчитана на 80 автомобилей Фото:

Возле нового терминала аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) появится бесплатная парковка. Стоянку на 80 мест откроют 1 октября, сообщил мэр города Андрей Воронов.

«1 октября откроем бесплатную парковку возле нового терминала аэропорта. Совместно с „Аэропортами регионов“ выполняем поручение нашего губернатора Дмитрия Артюхова. Во время „Честного маршрута“ в августе этого года Дмитрий Андреевич поставил задачу сделать здесь стоянку», — написал глава в своем telegram-канале.

Воронов уточнил, что строительные работы подходят к концу. Необходимо установить дорожные знаки и нанести разметку. Следующим летом будет сделан асфальт, установлены бордюры, а также удобные пешеходные тротуары в обе стороны.

Ранее сообщалось, что ямальцы массово жалуются из-за проблем с парковкой. Горожан не устраивала платная стоянка, стоимость парковки и шлагбаумы.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле нового терминала аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) появится бесплатная парковка. Стоянку на 80 мест откроют 1 октября, сообщил мэр города Андрей Воронов. «1 октября откроем бесплатную парковку возле нового терминала аэропорта. Совместно с „Аэропортами регионов“ выполняем поручение нашего губернатора Дмитрия Артюхова. Во время „Честного маршрута“ в августе этого года Дмитрий Андреевич поставил задачу сделать здесь стоянку», — написал глава в своем telegram-канале. Воронов уточнил, что строительные работы подходят к концу. Необходимо установить дорожные знаки и нанести разметку. Следующим летом будет сделан асфальт, установлены бордюры, а также удобные пешеходные тротуары в обе стороны. Ранее сообщалось, что ямальцы массово жалуются из-за проблем с парковкой. Горожан не устраивала платная стоянка, стоимость парковки и шлагбаумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...