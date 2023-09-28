В воздухе Тюмени нашли превышение опасных примесей

28 сентября 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

В смоге, окутавшем Тюмень, нашли опасные соединения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В пробах воздуха, отобранных в Тюмени 28 сентября, нашли превышения по содержанию оксида углерода, диоксида азота и других загрязняющих веществ. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. «В связи с запахом гари в Тюмени 28 сентября были отобраны и исследованы пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ. Установлено превышение по содержанию оксида углерода — 1,3 предельно допустимой максимальной разовой концентрации, взвешенных веществ — 1,08 ПДКм.р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 — 1,13 ПДКм.р., азота диоксида — 1,6 ПДКм.р.», — сообщили в Роспотребнадзоре. На запах гари и смог тюменцы жалуются уже несколько дней. По данным правительства области, их в регион приносит ветром из Свердловской области. где бушуют природные пожары. Гражданам советуют минимизировать время пребывания на открытом воздухе. При сильном задымлении стоит использовать защитные маски, плотно закрывать окна и увлажнять воздух в помещениях.

В пробах воздуха, отобранных в Тюмени 28 сентября, нашли превышения по содержанию оксида углерода, диоксида азота и других загрязняющих веществ. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. «В связи с запахом гари в Тюмени 28 сентября были отобраны и исследованы пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ. Установлено превышение по содержанию оксида углерода — 1,3 предельно допустимой максимальной разовой концентрации, взвешенных веществ — 1,08 ПДКм.р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 — 1,13 ПДКм.р., азота диоксида — 1,6 ПДКм.р.», — сообщили в Роспотребнадзоре. На запах гари и смог тюменцы жалуются уже несколько дней. По данным правительства области, их в регион приносит ветром из Свердловской области. где бушуют природные пожары. Гражданам советуют минимизировать время пребывания на открытом воздухе. При сильном задымлении стоит использовать защитные маски, плотно закрывать окна и увлажнять воздух в помещениях.