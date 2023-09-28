В воздухе Тюмени нашли превышение опасных примесей

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Смог в городе. Тюмень, задымление, смог, смог в городе, смог в тюмени
В смоге, окутавшем Тюмень, нашли опасные соединения Фото:

В пробах воздуха, отобранных в Тюмени 28 сентября, нашли превышения по содержанию оксида углерода, диоксида азота и других загрязняющих веществ. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

«В связи с запахом гари в Тюмени 28 сентября были отобраны и исследованы пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ. Установлено превышение по содержанию оксида углерода — 1,3 предельно допустимой максимальной разовой концентрации, взвешенных веществ — 1,08 ПДКм.р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 — 1,13 ПДКм.р., азота диоксида — 1,6 ПДКм.р.», — сообщили в Роспотребнадзоре.

На запах гари и смог тюменцы жалуются уже несколько дней. По данным правительства области, их в регион приносит ветром из Свердловской области. где бушуют природные пожары.

Гражданам советуют минимизировать время пребывания на открытом воздухе. При сильном задымлении стоит использовать защитные маски, плотно закрывать окна и увлажнять воздух в помещениях.

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В пробах воздуха, отобранных в Тюмени 28 сентября, нашли превышения по содержанию оксида углерода, диоксида азота и других загрязняющих веществ. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. «В связи с запахом гари в Тюмени 28 сентября были отобраны и исследованы пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ. Установлено превышение по содержанию оксида углерода — 1,3 предельно допустимой максимальной разовой концентрации, взвешенных веществ — 1,08 ПДКм.р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 — 1,13 ПДКм.р., азота диоксида — 1,6 ПДКм.р.», — сообщили в Роспотребнадзоре. На запах гари и смог тюменцы жалуются уже несколько дней. По данным правительства области, их в регион приносит ветром из Свердловской области. где бушуют природные пожары. Гражданам советуют минимизировать время пребывания на открытом воздухе. При сильном задымлении стоит использовать защитные маски, плотно закрывать окна и увлажнять воздух в помещениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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