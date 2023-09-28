В воздухе Тюмени нашли превышение опасных примесей

В пробах воздуха, отобранных в Тюмени 28 сентября, нашли превышения по содержанию оксида углерода, диоксида азота и других загрязняющих веществ. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
«В связи с запахом гари в Тюмени 28 сентября были отобраны и исследованы пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ. Установлено превышение по содержанию оксида углерода — 1,3 предельно допустимой максимальной разовой концентрации, взвешенных веществ — 1,08 ПДКм.р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 — 1,13 ПДКм.р., азота диоксида — 1,6 ПДКм.р.», — сообщили в Роспотребнадзоре.
На запах гари и смог тюменцы жалуются уже несколько дней. По данным правительства области, их в регион приносит ветром из Свердловской области. где бушуют природные пожары.
Гражданам советуют минимизировать время пребывания на открытом воздухе. При сильном задымлении стоит использовать защитные маски, плотно закрывать окна и увлажнять воздух в помещениях.
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