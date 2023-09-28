Юбилейную медаль «100 лет Верховному Суду России» получили пять председателей райсудов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатели пяти районных судов Курганской области получили медали «100 лет Верховному Суду России» от имени президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба областного суда в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Вручал награды председатель областного суда Андрей Роот.

«Торжественная церемония состоялась 29 сентября на заседании совета судей региона. От имени Президента Российской Федерации юбилейные медали вручены председателю Кетовского районного суда Банникову Юрию Николаевичу, председателю Лебяжьевского районного суда Дроздову Дмитрию Леонидовичу, председателю Мишкинского районного суда Косаревой Оксане Александровне, председателю Сафакулевского районного суда Можарцеву Игорю Семеновичу, председателю Далматовского районного суда Соколовой Елене Владимировне», — указано в сообщении пресс-службы суда.

Медаль «100 лет Верховному Суду России» учреждена указом президента в 2022 году. В соответствии с документом, такими медалями могут быть награждены судьи, федеральные государственные гражданские служащие и иные работники аппаратов судов, имеющие особые заслуги в укреплении законности и правопорядка и стаж работы в судебной системе не менее 15 лет.

Председатель Курганского областного суда Андрей Роот вручил юбилейную награду председателю Кетовского районного суда Юрию Банникову Фото: telegram-канал «Правосудие Зауралья», https://web.telegram.org/k/#@opskgn

Награду получил председатель Лебяжьевского районного суда Дмитрий Дроздов Фото: telegram-канал «Правосудие Зауралья», https://web.telegram.org/k/#@opskgn

Медаль «100 лет Верховному Суду России» вручена председателю Мишкинского районного суда Оксане Косаревой Фото: telegram-канал «Правосудие Зауралья», https://web.telegram.org/k/#@opskgn

Председатель Сафакулевского районного суда Игорь Можарцев получил юбилейную медаль Фото: telegram-канал «Правосудие Зауралья», https://web.telegram.org/k/#@opskgn