Тюменские автоинструкторы устраивают разборки из-за парковки крупного ЖК

Жители тюменского ЖК «Заречный» недовольны тем, что на их придомовой парковке проходят занятия по вождению Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Инструкторы тюменской автошколы «Формула» хамят и угрожают жителям ЖК «Заречный», которые недовольны тем, что на их придомовой парковке обучают вождению. Об этом URA.RU сообщили жильцы одного из домов указанного ЖК. По их словам, автоинструкторы грубо нарушают правила дорожного движения, поскольку проводят занятия по вождению в зоне действия знака «Жилая зона».

«На днях я стоял возле своего автомобиля и услышал, как женщина сделала замечание инструктору автошколы «Формула», который проводил обучение на нашей парковке. Тот в ответ начал ей откровенно хамить. Потом сфотографировал номера ее машины и сказал, чтобы скоро «ждала привет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой тюменец пояснил URA.RU, что конфликты между автоинструкторами и жителями ЖК «Заречный» происходят довольно часто. «Мы им пытаемся объяснить: нельзя обучать вождению в зоне действия знака „Жилая зона“, это запрещено правилами. Но они нас либо не слушают, либо просто откровенно хамят и ухмыляются. У нас большая, хорошая парковка. И автошколы этим активно пользуются. Не знаем, как их прогнать отсюда», — добавил житель Тюмени в разговоре с агентством.

Согласно п. 17.2 правил дорожного движения, в жилой зоне запрещено проводить обучение вождению. «В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем. А также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т и автобусов вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест», — указано в ПДД.

В адрес автошколы «Формула» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.