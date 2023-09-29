Елена Ситникова предложила курганцам жаловать на УК в мэрию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы смогут пожаловаться в мэрию на управляющие компании, которые не решают проблемы, возникшие в связи с подачей теплоносителя в дома. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова, обращаясь к горожанам на своей странице во «ВКонтакте».

«Как только теплоноситель поступает в дом необходима его регулировка. Если друг у вас завоздушило батареи в какой-либо комнате или в квартире, отопление не поступает, либо поступает неравномерно, вам сразу необходимо обратиться в свою управляющую организацию. УК эти вопросы обязана будет решать. Если организация не решает, не идет на контакт, то обращайтесь в администрацию города Кургана. Мы все эти вопросы урегулируем», — сообщила Ситникова.

Глава города отметила, что количество подключенных к теплоносителю домов в Кургане увеличивается каждый час. Эту работу планируется полностью завершить до 5 октября.