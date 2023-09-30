30 сентября 2023
29 сентября 2023

Бастрыкин встал на защиту тюменской роженицы, впавшей в кому после операции

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин запросил доклад об установленных обстоятельствах Фото:

Жительница Тюменской области впала в кому после экстренного проведения кесарево сечения. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию из СМИ о происшествии и доложить о результатах.

«В средствах массовой информации сообщается, что в Тюменской области после проведениях экстренной операции „кесарево сечение“, женщина впала в кому. Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Кублякову А.А. представить доклад о ходе доследственной проверки», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ребенок родился здоровым.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по жалобе жительницы Тюмени, у которой на последнем месяце беременности погиб плод. Женщина обвинила медиков в некачественном оказании услуг.

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Жительница Тюменской области впала в кому после экстренного проведения кесарево сечения. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию из СМИ о происшествии и доложить о результатах. «В средствах массовой информации сообщается, что в Тюменской области после проведениях экстренной операции „кесарево сечение“, женщина впала в кому. Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Кублякову А.А. представить доклад о ходе доследственной проверки», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ребенок родился здоровым. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по жалобе жительницы Тюмени, у которой на последнем месяце беременности погиб плод. Женщина обвинила медиков в некачественном оказании услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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