Бастрыкин встал на защиту тюменской роженицы, впавшей в кому после операции

Жительница Тюменской области впала в кому после экстренного проведения кесарево сечения. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию из СМИ о происшествии и доложить о результатах.
«В средствах массовой информации сообщается, что в Тюменской области после проведениях экстренной операции „кесарево сечение“, женщина впала в кому. Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Кублякову А.А. представить доклад о ходе доследственной проверки», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ребенок родился здоровым.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по жалобе жительницы Тюмени, у которой на последнем месяце беременности погиб плод. Женщина обвинила медиков в некачественном оказании услуг.
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