01 октября 2023
30 сентября 2023
29 сентября 2023

В ЯНАО наркотики доставляют почтовые операторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, почта, почтовые ящики, конверт, почтовое отправление
В ЯНАО в два раза увеличились случаи распространения наркотиков через почту Фото:

В ЯНАО участились случаи распространения наркотических веществ через сеть почтовых операторов. За восемь месяцев текущего года выявлено в два раза больше таких инцидентов, чем в прошлом, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«За восемь месяцев этого года ямальские правоохранители выявили в два раза больше случаев доставки наркотиков через почтовых операторов, чем за аналогичный период прошлого года. Рост выявляемости связан с усилением оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание антинаркотической комиссии с участием руководителей силовых структур региона и представителей органов местного самоуправления. С начала этого года число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков увеличилось, выявлено около 1040 случаев. Рост связан с усилением оперативно-розыскных мероприятий и системой учета происшествий, в соответствии с законодательством, каждый тайник-закладка сейчас фиксируется отдельно.

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В ЯНАО участились случаи распространения наркотических веществ через сеть почтовых операторов. За восемь месяцев текущего года выявлено в два раза больше таких инцидентов, чем в прошлом, сообщает пресс-служба окружного правительства. «За восемь месяцев этого года ямальские правоохранители выявили в два раза больше случаев доставки наркотиков через почтовых операторов, чем за аналогичный период прошлого года. Рост выявляемости связан с усилением оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание антинаркотической комиссии с участием руководителей силовых структур региона и представителей органов местного самоуправления. С начала этого года число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков увеличилось, выявлено около 1040 случаев. Рост связан с усилением оперативно-розыскных мероприятий и системой учета происшествий, в соответствии с законодательством, каждый тайник-закладка сейчас фиксируется отдельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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