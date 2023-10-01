В ЯНАО наркотики доставляют почтовые операторы

02 октября 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

В ЯНАО в два раза увеличились случаи распространения наркотиков через почту Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В ЯНАО участились случаи распространения наркотических веществ через сеть почтовых операторов. За восемь месяцев текущего года выявлено в два раза больше таких инцидентов, чем в прошлом, сообщает пресс-служба окружного правительства. «За восемь месяцев этого года ямальские правоохранители выявили в два раза больше случаев доставки наркотиков через почтовых операторов, чем за аналогичный период прошлого года. Рост выявляемости связан с усилением оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание антинаркотической комиссии с участием руководителей силовых структур региона и представителей органов местного самоуправления. С начала этого года число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков увеличилось, выявлено около 1040 случаев. Рост связан с усилением оперативно-розыскных мероприятий и системой учета происшествий, в соответствии с законодательством, каждый тайник-закладка сейчас фиксируется отдельно.

В ЯНАО участились случаи распространения наркотических веществ через сеть почтовых операторов. За восемь месяцев текущего года выявлено в два раза больше таких инцидентов, чем в прошлом, сообщает пресс-служба окружного правительства. «За восемь месяцев этого года ямальские правоохранители выявили в два раза больше случаев доставки наркотиков через почтовых операторов, чем за аналогичный период прошлого года. Рост выявляемости связан с усилением оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание антинаркотической комиссии с участием руководителей силовых структур региона и представителей органов местного самоуправления. С начала этого года число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков увеличилось, выявлено около 1040 случаев. Рост связан с усилением оперативно-розыскных мероприятий и системой учета происшествий, в соответствии с законодательством, каждый тайник-закладка сейчас фиксируется отдельно.