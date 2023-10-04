04 октября 2023

Писатель Пелевин дважды упомянул Тюмень в новом нашумевшем романе

Писатель Пелевин дважды упомянул Тюмень в новом романе «Путешествие в Элевсин»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с писателем Алексеем Сальниковым и презентация книги Оккульттрегер. Екатеринбург
В новом романе Пелевина дважды упоминается Тюмень Фото:

В своем новом нашумевшем романе «Путешествие в Элевсин» писатель Виктор Пелевин дважды упомянул Тюмень. Всего в романе фигурируют только два города: Рим и Тюмень.

Первый раз автор вспоминает «тюменских мещанок», которые считали Париж центром мироздания. «Почему живший в Париже Лукин вдруг назначил мистическим центром мира Сибирь, сегодня трудно понять. Наверно, по той же причине, по какой тюменские мещанки тех лет считали центром мироздания Париж. Там лучше, где нас нет», — сообщается в книге.

Во второй раз Пелевин пишет о «гриппозном кошмаре Гамлета, заблудившегося под Тюменью». Новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел 29 сентября.

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В своем новом нашумевшем романе «Путешествие в Элевсин» писатель Виктор Пелевин дважды упомянул Тюмень. Всего в романе фигурируют только два города: Рим и Тюмень. Первый раз автор вспоминает «тюменских мещанок», которые считали Париж центром мироздания. «Почему живший в Париже Лукин вдруг назначил мистическим центром мира Сибирь, сегодня трудно понять. Наверно, по той же причине, по какой тюменские мещанки тех лет считали центром мироздания Париж. Там лучше, где нас нет», — сообщается в книге. Во второй раз Пелевин пишет о «гриппозном кошмаре Гамлета, заблудившегося под Тюменью». Новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел 29 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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