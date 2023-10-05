В Салехарде власти определят подрядчика для сноса хозблока тубдиспансера

В Салехарде снесут здание хозблока тубдиспансера на Игарской (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) завершается конкурс на снос недостроенного хозяйственного блока туберкулезного диспансера. Цена контракта составляет почти десять миллионов рублей, следует из карточки, опубликованной на портале «Госзакупки».

«Началась работа комиссии по определению подрядчика для сноса здания недостроенного хозяйственного блока туберкулезного диспансера. Начальная цена контракта составляет 9 миллионов 997 тысяч рублей», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе окружной столицы.

Из карточки закупки следует, что степень готовности незавершенного строительства — 31 процент. Здание расположено на улице Игарская.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое было снесено старое здание многопрофильного колледжа. Снос был произведен по распоряжению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.