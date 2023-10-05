05 октября 2023

В Салехарде снесут здание туберкулезного диспансера за десять миллионов рублей

В Салехарде власти определят подрядчика для сноса хозблока тубдиспансера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос разрушенной больницы на Большакова. Екатеринбурга, снос здания, здание под снос
В Салехарде снесут здание хозблока тубдиспансера на Игарской (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) завершается конкурс на снос недостроенного хозяйственного блока туберкулезного диспансера. Цена контракта составляет почти десять миллионов рублей, следует из карточки, опубликованной на портале «Госзакупки».

«Началась работа комиссии по определению подрядчика для сноса здания недостроенного хозяйственного блока туберкулезного диспансера. Начальная цена контракта составляет 9 миллионов 997 тысяч рублей», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе окружной столицы.

Из карточки закупки следует, что степень готовности незавершенного строительства — 31 процент. Здание расположено на улице Игарская.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое было снесено старое здание многопрофильного колледжа. Снос был произведен по распоряжению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) завершается конкурс на снос недостроенного хозяйственного блока туберкулезного диспансера. Цена контракта составляет почти десять миллионов рублей, следует из карточки, опубликованной на портале «Госзакупки». «Началась работа комиссии по определению подрядчика для сноса здания недостроенного хозяйственного блока туберкулезного диспансера. Начальная цена контракта составляет 9 миллионов 997 тысяч рублей», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе окружной столицы. Из карточки закупки следует, что степень готовности незавершенного строительства — 31 процент. Здание расположено на улице Игарская. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое было снесено старое здание многопрофильного колледжа. Снос был произведен по распоряжению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...