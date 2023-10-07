Губернатор Моор поздравил аграриев с профессиональным праздником

Моор поблагодарил работников сельского хозяйства за труд и преданность своему делу Фото: Валерий Бычков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, а также отметил их высокие результаты урожайности. Об этом власти региона сообщили в соцсети.

«Вы превзошли многие традиционные результаты отрасли и по объемам, и по урожайности. Уже не первый год в расчете на душу населения продукции сельского хозяйства в регионе производится больше, чем в среднем по стране и УФО. Спасибо вам за неустанный труд и верность выбранному делу! Желаю вам здоровья, благополучия», — поздравил Моор, его слова передает telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области».

В Тюменской области сейчас происходит обмолот зерновых и зернобобовых культур. По данным на 6 октября валовой сбор урожая составил 1493300 тонны.

Ранее в Тюменской области открыли первую очередь завода по глубокой переработке гороха. Предприятие «Протеинсиб» заработало в деревне Савина Ишимского района. Его запуск позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления.