07 октября 2023
06 октября 2023

Губернатор Моор поздравил аграриев с профессиональным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация Александра Моора. Тюмень, моор александр
Моор поблагодарил работников сельского хозяйства за труд и преданность своему делу Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, а также отметил их высокие результаты урожайности. Об этом власти региона сообщили в соцсети.

«Вы превзошли многие традиционные результаты отрасли и по объемам, и по урожайности. Уже не первый год в расчете на душу населения продукции сельского хозяйства в регионе производится больше, чем в среднем по стране и УФО. Спасибо вам за неустанный труд и верность выбранному делу! Желаю вам здоровья, благополучия», — поздравил Моор, его слова передает telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области».

В Тюменской области сейчас происходит обмолот зерновых и зернобобовых культур. По данным на 6 октября валовой сбор урожая составил 1493300 тонны.

Ранее в Тюменской области открыли первую очередь завода по глубокой переработке гороха. Предприятие «Протеинсиб» заработало в деревне Савина Ишимского района. Его запуск позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, а также отметил их высокие результаты урожайности. Об этом власти региона сообщили в соцсети. «Вы превзошли многие традиционные результаты отрасли и по объемам, и по урожайности. Уже не первый год в расчете на душу населения продукции сельского хозяйства в регионе производится больше, чем в среднем по стране и УФО. Спасибо вам за неустанный труд и верность выбранному делу! Желаю вам здоровья, благополучия», — поздравил Моор, его слова передает telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области». В Тюменской области сейчас происходит обмолот зерновых и зернобобовых культур. По данным на 6 октября валовой сбор урожая составил 1493300 тонны. Ранее в Тюменской области открыли первую очередь завода по глубокой переработке гороха. Предприятие «Протеинсиб» заработало в деревне Савина Ишимского района. Его запуск позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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