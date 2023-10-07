Всех животных, фото которых Бандурко опубликовал летом, забрали в семьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко посетил городской приют с животными и был приятно удивлен, что все постояльцы, фото которых он разместил в соцсети летом, нашли своих хозяев. Мэр решил продолжить помогать «хвостикам» и разместил новую серию кадров.

«Помните, я летом публиковал фото с животными из нашего городского приюта? Сегодня приехал с вкусняшками и узнал, что их всех забрали в семьи. Решил, что нужно еще сделать фото. Очень надеюсь, что эти „хвостики“ тоже обретут свой дом, в котором их будут любить», — поделился Бандурко в своем telegram-канале.

Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) 113 животных были переданы волонтерами в городской приют. Такое решение приняла прокуратура округа. Городские власти заключили контракт на содержание животных с новой организацией, но не проконтролировали, кто фактически занимается их содержанием.

Бандурко надеется, что животные как можно скорее обретут новых хозяев Telegram-канал Андрея Бандурко, https://t.me/bandurko_av