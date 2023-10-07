07 октября 2023
06 октября 2023

Мэр города в ЯНАО помогает животным из приюта обрести хозяев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для животных. Курган
Всех животных, фото которых Бандурко опубликовал летом, забрали в семьи Фото:

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко посетил городской приют с животными и был приятно удивлен, что все постояльцы, фото которых он разместил в соцсети летом, нашли своих хозяев. Мэр решил продолжить помогать «хвостикам» и разместил новую серию кадров.

«Помните, я летом публиковал фото с животными из нашего городского приюта? Сегодня приехал с вкусняшками и узнал, что их всех забрали в семьи. Решил, что нужно еще сделать фото. Очень надеюсь, что эти „хвостики“ тоже обретут свой дом, в котором их будут любить», — поделился Бандурко в своем telegram-канале.

Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) 113 животных были переданы волонтерами в городской приют. Такое решение приняла прокуратура округа. Городские власти заключили контракт на содержание животных с новой организацией, но не проконтролировали, кто фактически занимается их содержанием.

Бандурко надеется, что животные как можно скорее обретут новых хозяев
Бандурко надеется, что животные как можно скорее обретут новых хозяев
Всех животных, фото которых мэр опубликовал в соцсети летом, разобрали новые хозяева
Всех животных, фото которых мэр опубликовал в соцсети летом, разобрали новые хозяева

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Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко посетил городской приют с животными и был приятно удивлен, что все постояльцы, фото которых он разместил в соцсети летом, нашли своих хозяев. Мэр решил продолжить помогать «хвостикам» и разместил новую серию кадров. «Помните, я летом публиковал фото с животными из нашего городского приюта? Сегодня приехал с вкусняшками и узнал, что их всех забрали в семьи. Решил, что нужно еще сделать фото. Очень надеюсь, что эти „хвостики“ тоже обретут свой дом, в котором их будут любить», — поделился Бандурко в своем telegram-канале. Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) 113 животных были переданы волонтерами в городской приют. Такое решение приняла прокуратура округа. Городские власти заключили контракт на содержание животных с новой организацией, но не проконтролировали, кто фактически занимается их содержанием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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