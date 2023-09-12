Мэрию в ЯНАО заставили забрать у волонтеров более сотни бездомных животных

13 сентября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Бездомных животных не передали новому подрядчику, заставив волонтеров заботиться о них самостоятельно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) через суд заставила администрацию забрать у волонтеров и передать в финансируемый муниципалитетом приют 113 бездомных животных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Волонтерам приходилось самим содержать зверей, не получая за это деньги. «В сентябре 2022 года мэрия Нового Уренгоя расторгла контракт с центром помощи бездомным животным „Подари мне жизнь“. Приют занимался отловом и содержанием зверей. Однако после заключения контракта с другой организацией, власти не провели работу по передачи животных из приюта новому исполнителю», — рассказали в прокуратуре ЯНАО. В итоге волонтерам из «Подари жизнь» пришлось на собственные средства содержать животных, ответственность за которых с января 2023 года уже лежала на новом подрядчике — приюте «Городог». Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал местные власти передать бездомышей новому исполнителю контракта. URA.RU направило запрос в администрацию нового Уренгоя. Ответ ожидается.

Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) через суд заставила администрацию забрать у волонтеров и передать в финансируемый муниципалитетом приют 113 бездомных животных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Волонтерам приходилось самим содержать зверей, не получая за это деньги. «В сентябре 2022 года мэрия Нового Уренгоя расторгла контракт с центром помощи бездомным животным „Подари мне жизнь“. Приют занимался отловом и содержанием зверей. Однако после заключения контракта с другой организацией, власти не провели работу по передачи животных из приюта новому исполнителю», — рассказали в прокуратуре ЯНАО. В итоге волонтерам из «Подари жизнь» пришлось на собственные средства содержать животных, ответственность за которых с января 2023 года уже лежала на новом подрядчике — приюте «Городог». Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал местные власти передать бездомышей новому исполнителю контракта. URA.RU направило запрос в администрацию нового Уренгоя. Ответ ожидается.