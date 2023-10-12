12 октября 2023
11 октября 2023

Пенсионерка из ЯНАО, за которую заступился Бастрыкин, получит жилье

Мэрия Салехарда предоставит жилье пенсионерке, за которую заступился глава СКР
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Салехарда решил предоставить пенсионерке жилье, взамен аварийного Фото:

В Салехарде (ЯНАО) пенсионерка, которая ранее жаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на нарушение ее жилищных прав, получит комнату в капитальном доме. О решении суда сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии окружной столицы.

«Судом первой инстанции вынесено решение о выселении гражданки из занимаемой квартиры с предоставлением комнаты в коммунальной квартире в капитальном доме. Решение вступит в силу через месяц», — следует из решения суда Салехарда.

Пенсионерке 1972 года рождения на условиях социального найма принадлежит комната в 8,6 квадратных метров, в которой она не проживает. Фактически, вдвоем с мужем они живут в квартире в центре города, нанимателем которой является ее супруг.

Ранее URA.RU рассказало, что председатель СКР поручил возбудить уголовное дело по жалобе пенсионерки, которую мэрия не переселяет из аварийного жилья. В администрации окружной столицы URA.RU сообщили, что женщине неоднократно предлагались различные варианты переселения, но ее не устраивал этаж, а также то, что ей не была предложена отдельная жилплощадь. Ранее, округ выделил им с мужем средства для приобретения квартиры в Тюмени, которой они владеют в равных долях по настоящее время. Тяжба женщины с властями окружной столицы тянулась с 2021 года, иск о переселении пенсионерки был подан со стороны администрации.

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В Салехарде (ЯНАО) пенсионерка, которая ранее жаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на нарушение ее жилищных прав, получит комнату в капитальном доме. О решении суда сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии окружной столицы. «Судом первой инстанции вынесено решение о выселении гражданки из занимаемой квартиры с предоставлением комнаты в коммунальной квартире в капитальном доме. Решение вступит в силу через месяц», — следует из решения суда Салехарда. Пенсионерке 1972 года рождения на условиях социального найма принадлежит комната в 8,6 квадратных метров, в которой она не проживает. Фактически, вдвоем с мужем они живут в квартире в центре города, нанимателем которой является ее супруг. Ранее URA.RU рассказало, что председатель СКР поручил возбудить уголовное дело по жалобе пенсионерки, которую мэрия не переселяет из аварийного жилья. В администрации окружной столицы URA.RU сообщили, что женщине неоднократно предлагались различные варианты переселения, но ее не устраивал этаж, а также то, что ей не была предложена отдельная жилплощадь. Ранее, округ выделил им с мужем средства для приобретения квартиры в Тюмени, которой они владеют в равных долях по настоящее время. Тяжба женщины с властями окружной столицы тянулась с 2021 года, иск о переселении пенсионерки был подан со стороны администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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