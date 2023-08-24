Власти Салехарда судятся с пенсионеркой, за которую заступился Бастрыкин

Власти Салехарда предложили пенсионерке три варианта переселения, выбор сделает суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО 52-летняя жительница Салехарда дошла до СКР, чтобы ускорить переселение из комнаты в аварийном доме в благоустроенное жилье. Городские власти считают, что она, наоборот, затягивает процесс, отклоняя альтернативные предложения мэрии и обратились для решения вопроса в суд. Ситуацию URA.RU прокомментировали в мэрии окружной столицы.

«Гражданке принадлежит комната в квартире площадью 8.6 квадратных метров на условиях социального найма. Дом признан аварийным и подлежащим сносу до 2025 года. Мэрия предлагала не менее трех альтернативных вариантов жилья в капитальных домах, но она их отклоняла по личным мотивам. Для урегулирования вопроса мэрия подала исковое заявление в Салехардский городской суд о выселении пенсионерки из занимаемой комнаты в коммунальной квартире, расположенной в аварийном доме с предоставлением благоустроенного жилого помещения по договору соцнайма», — сообщил корреспонденту агентства начальник управления жилищной политики Иван Паршуков.

Судебные разбирательства пенсионерки с мэрией начались в феврале 2021 года, когда она подала в суд с требованием скорейшего переселения. В первой инстанции дело было проиграно, но апелляционный суд обязал администрацию предоставить гражданке благоустроенное жилье, площадью не менее 8,6 квадратных метра. Мэрия предлагала варианты комнат площадью от 12 квадратных метров, но горожанку то не устраивал этаж, то проживание в коммунальной квартире.

Собеседник добавил, что ранее по программе «Фонда жилищного строительства ЯНАО» им с мужем на двоих была выделена двухкомнатная квартира в Тюмени, полностью за счет Ямала. Они и сейчас являются собственниками этой квартиры.

Жительница ямальской столицы 1971 года рождения является пенсионеркой, и имеет третью группу инвалидности. Кроме комнаты в аварийном доме она владеет половиной квартиры в Тюмени, на данный момент проживает в квартире в центре Салехарда, вместе с супругом, который является нанимателем жилья.

Ранее URA.RU рассказало, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобе пенсионерки, которую не переселяют из ветхого жилья. До этого следствием была проведена проверка, с результатами которой она не согласилась.