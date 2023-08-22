Бастрыкин поручил найти виновных, которые не могут обеспечить квартирой пенсионерку из ЯНАО

Бастрыкин возбудил уголовное дело по жалобе пенсионерки из ЯНАО, которой не дают квартиру

Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за тяжбы пенсионерки с властями Фото: Официальный сайт Президента РФ

Женщина-инвалид из Салехарда (ЯНАО), которую пять лет не переселяют из аварийного жилья, повторно пожаловалась председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он поручил возбудить уголовное дело и установить виновных, сообщает пресс-служба СК РФ.

«В информационный центр СК России вновь обратилась женщина-инвалид из города Салехарда. Она выразила несогласие с результатами установления обстоятельств необеспечения ее положенным по закону жилым помещением. Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сообщает пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале.

Пенсионерка жалуется, что по программе переселения ей предоставляют альтернативное помещение в аварийном доме. Сейчас, она с мужем проживает в арендном жилье, что затратно для их семейного бюджета.



В пресс-службе администрации Салехарда корреспонденту агентства пояснили, что ранее женщине была предложена комната в капитальном доме, от которой она отказалась. Кроме того, городской суд вынес определение об отсрочке до 22 сентября исполнения решения суда о предоставлении данной гражданке нового жилья.

Ранее URA.RU рассказало, что в апреле она обратилась в центральный аппарат СКР с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Бастрыкин поручил провести проверку. Власти Салехарда сочли эту жалобу необоснованной, так как женщина имеет благоустроенное жилье в Тюмени, безвозмездно предоставленное за счет средств ЯНАО.