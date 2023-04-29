29 апреля 2023
28 апреля 2023

Власти Салехарда объяснили, почему не переселяют пенсионерку из аварийного жилья

Власти Салехарда считают, что не нарушили права пенсионерки, которая пожаловалась Бастрыкину
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , депутат, чиновники, руки
В мэрии Салехарда объяснили, почему не переселяют пенсионерку из аварийного жилья Фото:

Власти Салехарда считают необоснованной жалобу пенсионерки-инвалида председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на то, что ее не переселяют из аварийного жилья. У пенсионерки есть квартира в Тюмени, предоставленная округом, а решение суда о предоставлении квартиры в Салехарде приостановлено до сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

«У администрации Салехарда имеется определение городского суда об отсрочке до 22.09.2023 исполнения решения суда о предоставлении данной гражданке нового жилья. Кроме того, у нее с супругом уже имеется капитальная благоустроенна квартира в городе Тюмени, которая предоставлена на безвозмездной основе Ямало-Ненецкий автономным округом, где она может в комфортных условиях дожидаться предоставления ей жилья в городе Салехарде», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии окружной столицы. В администрации подчеркнули, что городские власти в своих решениях руководствуются российским и региональным законодательствами.

Ранее URA.RU рассказало, что пенсионер-инвалид из ЯНАО пожаловалась Бастрыкину на то, что власти Салехарда, несмотря на решение суда, пять лет не переселяют ее с супругом из аварийного жилья. Глава СКР поручил провести проверку по данной жалобе.

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Власти Салехарда считают необоснованной жалобу пенсионерки-инвалида председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на то, что ее не переселяют из аварийного жилья. У пенсионерки есть квартира в Тюмени, предоставленная округом, а решение суда о предоставлении квартиры в Салехарде приостановлено до сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «У администрации Салехарда имеется определение городского суда об отсрочке до 22.09.2023 исполнения решения суда о предоставлении данной гражданке нового жилья. Кроме того, у нее с супругом уже имеется капитальная благоустроенна квартира в городе Тюмени, которая предоставлена на безвозмездной основе Ямало-Ненецкий автономным округом, где она может в комфортных условиях дожидаться предоставления ей жилья в городе Салехарде», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии окружной столицы. В администрации подчеркнули, что городские власти в своих решениях руководствуются российским и региональным законодательствами. Ранее URA.RU рассказало, что пенсионер-инвалид из ЯНАО пожаловалась Бастрыкину на то, что власти Салехарда, несмотря на решение суда, пять лет не переселяют ее с супругом из аварийного жилья. Глава СКР поручил провести проверку по данной жалобе.
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