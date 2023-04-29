Власти Салехарда объяснили, почему не переселяют пенсионерку из аварийного жилья

Власти Салехарда считают, что не нарушили права пенсионерки, которая пожаловалась Бастрыкину

30 апреля 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

В мэрии Салехарда объяснили, почему не переселяют пенсионерку из аварийного жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Салехарда считают необоснованной жалобу пенсионерки-инвалида председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на то, что ее не переселяют из аварийного жилья. У пенсионерки есть квартира в Тюмени, предоставленная округом, а решение суда о предоставлении квартиры в Салехарде приостановлено до сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «У администрации Салехарда имеется определение городского суда об отсрочке до 22.09.2023 исполнения решения суда о предоставлении данной гражданке нового жилья. Кроме того, у нее с супругом уже имеется капитальная благоустроенна квартира в городе Тюмени, которая предоставлена на безвозмездной основе Ямало-Ненецкий автономным округом, где она может в комфортных условиях дожидаться предоставления ей жилья в городе Салехарде», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии окружной столицы. В администрации подчеркнули, что городские власти в своих решениях руководствуются российским и региональным законодательствами. Ранее URA.RU рассказало, что пенсионер-инвалид из ЯНАО пожаловалась Бастрыкину на то, что власти Салехарда, несмотря на решение суда, пять лет не переселяют ее с супругом из аварийного жилья. Глава СКР поручил провести проверку по данной жалобе.

Власти Салехарда считают необоснованной жалобу пенсионерки-инвалида председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на то, что ее не переселяют из аварийного жилья. У пенсионерки есть квартира в Тюмени, предоставленная округом, а решение суда о предоставлении квартиры в Салехарде приостановлено до сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «У администрации Салехарда имеется определение городского суда об отсрочке до 22.09.2023 исполнения решения суда о предоставлении данной гражданке нового жилья. Кроме того, у нее с супругом уже имеется капитальная благоустроенна квартира в городе Тюмени, которая предоставлена на безвозмездной основе Ямало-Ненецкий автономным округом, где она может в комфортных условиях дожидаться предоставления ей жилья в городе Салехарде», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии окружной столицы. В администрации подчеркнули, что городские власти в своих решениях руководствуются российским и региональным законодательствами. Ранее URA.RU рассказало, что пенсионер-инвалид из ЯНАО пожаловалась Бастрыкину на то, что власти Салехарда, несмотря на решение суда, пять лет не переселяют ее с супругом из аварийного жилья. Глава СКР поручил провести проверку по данной жалобе.