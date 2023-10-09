За здоровьем тюменцев присмотрит искусственный интеллект

Правительство Тюменской области закупает медицинский комплекс с технологией ИИ

10 октября 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Новая медицинская система будет прогнозировать риски развития болезней сердца и дыхательных путей Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство Тюменской области закупит медицинскую информационную систему с функцией искусственного интеллекта. Информация об аукционе размещена на едином портале государственных закупок. «Закупка № 0167200003423006813, заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — выполнение работ по внедрению медицинского изделия с технологией искусственного интеллекта. Начальная цена закупки — 9,3 млн рублей, в настоящий момент прием заявок завершен, работает комиссия», — говорится в сообщении. Как следует из документов, приложенных к закупке, система будет анализировать данные медицинских исследований пациентов, автоматически извлекая информацию из электронных медкарт. На основании этих данных искусственный интеллект сможет определить риски развития болезней сердца и дыхательных путей. Предполагается так же, что система сможет подбирать персональные рекомендации для пациента исходя из клинической картины и анамнеза. Закупка проводилась в рамках 44 федерального закона; название победителя станет известно только после заключения контракта. Ранее URA.RU рассказало об уникальном оборудовании, которое закупает один из тюменских колледжей.

Правительство Тюменской области закупит медицинскую информационную систему с функцией искусственного интеллекта. Информация об аукционе размещена на едином портале государственных закупок. «Закупка № 0167200003423006813, заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — выполнение работ по внедрению медицинского изделия с технологией искусственного интеллекта. Начальная цена закупки — 9,3 млн рублей, в настоящий момент прием заявок завершен, работает комиссия», — говорится в сообщении. Как следует из документов, приложенных к закупке, система будет анализировать данные медицинских исследований пациентов, автоматически извлекая информацию из электронных медкарт. На основании этих данных искусственный интеллект сможет определить риски развития болезней сердца и дыхательных путей. Предполагается так же, что система сможет подбирать персональные рекомендации для пациента исходя из клинической картины и анамнеза. Закупка проводилась в рамках 44 федерального закона; название победителя станет известно только после заключения контракта. Ранее URA.RU рассказало об уникальном оборудовании, которое закупает один из тюменских колледжей.