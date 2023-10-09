09 октября 2023

Тюменский олигарх усилил влияние в городской думе

Тюменский миллионер Алексей Рагозин возглавил комиссию по бюджету в думе Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Тюмень, рагозин алексей
Бизнесмен Рагозин возглавил важнейшую комиссию гордумы Тюмени Фото:

Тюменский миллионер Алексей Рагозин усилил влияние в городской думе. В новом созыве он возглавил комиссию по экономической политике и бюджету, отказавшись от фиктивной комиссии по по градостроительству и землепользованию. Такую трактовку событий дал инсайдер, близкий к тюменским политическим элитам.

«Комиссия по бюджету считается одной из самых важных в Тюменской гордуме. Рагозин хорошо зарекомендовал себя в депутатской работе. Ему было тесно и скучно в искусственно созданной комиссии по градостроительству, которой он руководил в предыдущем созыве. Теперь эта декоративная структура досталась „в утешение“ ректору ТюмГУ Ивану Романчуку», — сообщает собеседник агентства.

Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается.

В прошлом созыве комиссию по бюджету возглавлял ректор ТюмГУ Иван Романчук. Бизнесмену Алексею Рагозину принадлежат такие крупные тюменские фирмы, как «Тюменьремдормаш», «Меганефть» и «Добыча».

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Тюменский миллионер Алексей Рагозин усилил влияние в городской думе. В новом созыве он возглавил комиссию по экономической политике и бюджету, отказавшись от фиктивной комиссии по по градостроительству и землепользованию. Такую трактовку событий дал инсайдер, близкий к тюменским политическим элитам. «Комиссия по бюджету считается одной из самых важных в Тюменской гордуме. Рагозин хорошо зарекомендовал себя в депутатской работе. Ему было тесно и скучно в искусственно созданной комиссии по градостроительству, которой он руководил в предыдущем созыве. Теперь эта декоративная структура досталась „в утешение“ ректору ТюмГУ Ивану Романчуку», — сообщает собеседник агентства. Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается. В прошлом созыве комиссию по бюджету возглавлял ректор ТюмГУ Иван Романчук. Бизнесмену Алексею Рагозину принадлежат такие крупные тюменские фирмы, как «Тюменьремдормаш», «Меганефть» и «Добыча».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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