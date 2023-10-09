Тюменский олигарх усилил влияние в городской думе

Тюменский миллионер Алексей Рагозин возглавил комиссию по бюджету в думе Тюмени

10 октября 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Бизнесмен Рагозин возглавил важнейшую комиссию гордумы Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменский миллионер Алексей Рагозин усилил влияние в городской думе. В новом созыве он возглавил комиссию по экономической политике и бюджету, отказавшись от фиктивной комиссии по по градостроительству и землепользованию. Такую трактовку событий дал инсайдер, близкий к тюменским политическим элитам. «Комиссия по бюджету считается одной из самых важных в Тюменской гордуме. Рагозин хорошо зарекомендовал себя в депутатской работе. Ему было тесно и скучно в искусственно созданной комиссии по градостроительству, которой он руководил в предыдущем созыве. Теперь эта декоративная структура досталась „в утешение“ ректору ТюмГУ Ивану Романчуку», — сообщает собеседник агентства. Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается. В прошлом созыве комиссию по бюджету возглавлял ректор ТюмГУ Иван Романчук. Бизнесмену Алексею Рагозину принадлежат такие крупные тюменские фирмы, как «Тюменьремдормаш», «Меганефть» и «Добыча».

Тюменский миллионер Алексей Рагозин усилил влияние в городской думе. В новом созыве он возглавил комиссию по экономической политике и бюджету, отказавшись от фиктивной комиссии по по градостроительству и землепользованию. Такую трактовку событий дал инсайдер, близкий к тюменским политическим элитам. «Комиссия по бюджету считается одной из самых важных в Тюменской гордуме. Рагозин хорошо зарекомендовал себя в депутатской работе. Ему было тесно и скучно в искусственно созданной комиссии по градостроительству, которой он руководил в предыдущем созыве. Теперь эта декоративная структура досталась „в утешение“ ректору ТюмГУ Ивану Романчуку», — сообщает собеседник агентства. Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается. В прошлом созыве комиссию по бюджету возглавлял ректор ТюмГУ Иван Романчук. Бизнесмену Алексею Рагозину принадлежат такие крупные тюменские фирмы, как «Тюменьремдормаш», «Меганефть» и «Добыча».