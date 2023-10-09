Тюменский олигарх усилил влияние в городской думе

Тюменский миллионер Алексей Рагозин усилил влияние в городской думе. В новом созыве он возглавил комиссию по экономической политике и бюджету, отказавшись от фиктивной комиссии по по градостроительству и землепользованию. Такую трактовку событий дал инсайдер, близкий к тюменским политическим элитам.
«Комиссия по бюджету считается одной из самых важных в Тюменской гордуме. Рагозин хорошо зарекомендовал себя в депутатской работе. Ему было тесно и скучно в искусственно созданной комиссии по градостроительству, которой он руководил в предыдущем созыве. Теперь эта декоративная структура досталась „в утешение“ ректору ТюмГУ Ивану Романчуку», — сообщает собеседник агентства.
Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается.
В прошлом созыве комиссию по бюджету возглавлял ректор ТюмГУ Иван Романчук. Бизнесмену Алексею Рагозину принадлежат такие крупные тюменские фирмы, как «Тюменьремдормаш», «Меганефть» и «Добыча».
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