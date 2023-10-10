Тюменская туристка не смогла попасть домой из-за конфликта в Израиле

11 октября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

По словам тюменки, турецкая сторона отказалась принимать в свои воды лайнер с израильтянами на борту Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Туристка из Тюмени не смогла вовремя вылететь домой из-за вооруженного конфликта в Израиле. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU. Девушка плыла на круизном лайнере, но из-за напряженной обстановки турецкая сторона отказалась принимать судно с израильтянами на борту. «Сегодня я должна была выйти с лайнера в порте Кушадасы (Турция — прим.ред.). Поскольку у нас на борту очень много граждан Израиля, Турция не пустила наш лайнер в свои воды. Сейчас нам продлили маршрут и везут сначала до Кипра, там высаживают израильтян и далее нас, россиян, везут уже в турецкую Анталью», — сообщила тюменка. По словам девушки, на борту корабля паники никакой нет. Туристов кормят и для них продлили все услуги. Из-за вынужденного изменения маршрута, круиз вместо семи дней составит девять. Тюменка добавляет, что туристы понесли финансовые потери, потому как большинству пришлось менять авиабилеты. Ранее агентство рассказывало историю тюменки, переехавшей в Израиль. Девушка сообщили о патрулировании полицейских, о жестокости палестинцев и о помощи местным жителям.

Туристка из Тюмени не смогла вовремя вылететь домой из-за вооруженного конфликта в Израиле. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU. Девушка плыла на круизном лайнере, но из-за напряженной обстановки турецкая сторона отказалась принимать судно с израильтянами на борту. «Сегодня я должна была выйти с лайнера в порте Кушадасы (Турция — прим.ред.). Поскольку у нас на борту очень много граждан Израиля, Турция не пустила наш лайнер в свои воды. Сейчас нам продлили маршрут и везут сначала до Кипра, там высаживают израильтян и далее нас, россиян, везут уже в турецкую Анталью», — сообщила тюменка. По словам девушки, на борту корабля паники никакой нет. Туристов кормят и для них продлили все услуги. Из-за вынужденного изменения маршрута, круиз вместо семи дней составит девять. Тюменка добавляет, что туристы понесли финансовые потери, потому как большинству пришлось менять авиабилеты. Ранее агентство рассказывало историю тюменки, переехавшей в Израиль. Девушка сообщили о патрулировании полицейских, о жестокости палестинцев и о помощи местным жителям.