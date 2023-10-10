10 октября 2023

Тюменская туристка не смогла попасть домой из-за конфликта в Израиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Санторини. Греция, море, корабль, яхта, круизный лайнер
По словам тюменки, турецкая сторона отказалась принимать в свои воды лайнер с израильтянами на борту Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Туристка из Тюмени не смогла вовремя вылететь домой из-за вооруженного конфликта в Израиле. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU. Девушка плыла на круизном лайнере, но из-за напряженной обстановки турецкая сторона отказалась принимать судно с израильтянами на борту.

«Сегодня я должна была выйти с лайнера в порте Кушадасы (Турция — прим.ред.). Поскольку у нас на борту очень много граждан Израиля, Турция не пустила наш лайнер в свои воды. Сейчас нам продлили маршрут и везут сначала до Кипра, там высаживают израильтян и далее нас, россиян, везут уже в турецкую Анталью», — сообщила тюменка.

По словам девушки, на борту корабля паники никакой нет. Туристов кормят и для них продлили все услуги. Из-за вынужденного изменения маршрута, круиз вместо семи дней составит девять. Тюменка добавляет, что туристы понесли финансовые потери, потому как большинству пришлось менять авиабилеты.

Ранее агентство рассказывало историю тюменки, переехавшей в Израиль. Девушка сообщили о патрулировании полицейских, о жестокости палестинцев и о помощи местным жителям.

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Туристка из Тюмени не смогла вовремя вылететь домой из-за вооруженного конфликта в Израиле. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU. Девушка плыла на круизном лайнере, но из-за напряженной обстановки турецкая сторона отказалась принимать судно с израильтянами на борту. «Сегодня я должна была выйти с лайнера в порте Кушадасы (Турция — прим.ред.). Поскольку у нас на борту очень много граждан Израиля, Турция не пустила наш лайнер в свои воды. Сейчас нам продлили маршрут и везут сначала до Кипра, там высаживают израильтян и далее нас, россиян, везут уже в турецкую Анталью», — сообщила тюменка. По словам девушки, на борту корабля паники никакой нет. Туристов кормят и для них продлили все услуги. Из-за вынужденного изменения маршрута, круиз вместо семи дней составит девять. Тюменка добавляет, что туристы понесли финансовые потери, потому как большинству пришлось менять авиабилеты. Ранее агентство рассказывало историю тюменки, переехавшей в Израиль. Девушка сообщили о патрулировании полицейских, о жестокости палестинцев и о помощи местным жителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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