Труженице тыла из-за холода приходится кутаться в несколько одеял и шубу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 98-летняя труженица тыла вынуждена находиться в квартире в шубе и кутаться в одеяла, чтобы согреться. В доме бабушки до сих пор не включили отопление, рассказал URA.RU руководитель местного отделения ОНФ Денис Рыжий. Отопление жителям дома не включают из-за прорыва трубы на чердаке.

«98-летняя труженица тыла Александра Павловна Мотченко в преклонном возрасте вынуждена выживать, укутавшись в шубу и пару одеял. В режиме телефонного разговора, со слов заявительницы, представители администрации города предложили сделать ремонт теплокоммуникаций за свой счет, аргументируя тем, что в городском бюджете средств нет», — рассказал URA.RU Рыжий.

Рыжий отметил, что в ОНФ с начала отопительного сезона стало поступать множество жалоб на отсутствие тепла. Общественники обратились в мэрию, желая добиться ускоренного решения проблемы. Информацию также передали в региональную прокуратуру. URA.RU направило официальный запрос в мэрию Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

«Мы наблюдаем в этом году реальный сбой подготовки к отопительному сезону в Челябинске. Отсутствие тепла вызывает у горожан обоснованное возмущение, учитывая установившиеся низкие температуры в регионе», — заявил URA.RU Рыжий.

В ночь с 10 на 11 октября столбики термометров в Челябинске показали ноль градусов. При этом порывы в разных районах Челябинска на сетях МУП «ЧКТС», подконтрольного мэрии, продолжаются. Накануне из-под земли струя кипятка забила на Братьев Кашириных, в этот же день горячей водой подтопило улицу Мебельную. Во время ремонта горожан отключают от отопления, как это и произошло в частном секторе Калининского района. Едва жителям улицы Лобачевского дали тепло в дома, на сетях МУПа случился прорыв. Проблему устранили только к вечеру.

Однако мэр Наталья Котова отрицает риски срыва отопительного сезона, уверяя, что все повреждения устраняются в кратчайшие сроки. Но, по версии источников, износ труб «ЧКТС» составляет якобы 80-90%. Власти эту информацию опровергли. При этом проблемы с подачей теплоносителя в дома возникли еще до начала холодов. Челябинцы месяцами находились без горячей воды и массово жаловались мэру. Ресурс жителям вернули после того, как в ситуацию вмешалась Генпрокуратура РФ. Однако систематические отключения в городе не закончились.