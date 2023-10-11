Военный эксперт раскрыл, насколько снизится военная поддержка Украины

Полковник запаса Насонов: США вдвое снизят поддержку Украины из-за Израиля

12 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

США не хватит сил помогать одновременно Израилю и Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фоне разгоревшейся войны на Ближнем Востоке США снизят поддержку Украины почти вдвое. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов. «По причине усталости Соединенные Штаты Америки не имеют возможности оказывать финансовую и военно-техническую помощь Украине. Это уже вышло на представительные и законодательные органы, что значительно снижает внимание к этой стране. Внимание снизится вдвое. До настоящего отрезка времени они говорили, что им, итак, много чего не хватает. Им нужны F-16, ATACMS, управляемые ракеты класса „воздух-земля“. А теперь это все значительно снизится, и качество боевого духа ВСУ окажется на нуле», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт отметил, что США отправляют одну из последних партий боеприпасов со своих складов. «Внимание привлечено к Израилю. Причем не только в информационном, но и финансовом, военном мире. Морская группировка с самым большим кораблем переходит Средиземное море. Там же создается дополнительная авиационная группировка, которая позволяет решать многие задачи. И запасы с боеприпасами, судя по всему, последние перемещаются в этот регион, что чувствует враг России — Украина», — заключил он. Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что бюджетных средств США хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля. Президент США Джо Байден пообещал поставить Израилю все необходимое, чтобы ответить на агрессию палестинских вооруженных боевиков. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что США нет смысла участвовать в конфликте на Ближнем Востоке, так как они усугубляют ситуацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне разгоревшейся войны на Ближнем Востоке США снизят поддержку Украины почти вдвое. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов. «По причине усталости Соединенные Штаты Америки не имеют возможности оказывать финансовую и военно-техническую помощь Украине. Это уже вышло на представительные и законодательные органы, что значительно снижает внимание к этой стране. Внимание снизится вдвое. До настоящего отрезка времени они говорили, что им, итак, много чего не хватает. Им нужны F-16, ATACMS, управляемые ракеты класса „воздух-земля“. А теперь это все значительно снизится, и качество боевого духа ВСУ окажется на нуле», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт отметил, что США отправляют одну из последних партий боеприпасов со своих складов. «Внимание привлечено к Израилю. Причем не только в информационном, но и финансовом, военном мире. Морская группировка с самым большим кораблем переходит Средиземное море. Там же создается дополнительная авиационная группировка, которая позволяет решать многие задачи. И запасы с боеприпасами, судя по всему, последние перемещаются в этот регион, что чувствует враг России — Украина», — заключил он. Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что бюджетных средств США хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля. Президент США Джо Байден пообещал поставить Израилю все необходимое, чтобы ответить на агрессию палестинских вооруженных боевиков. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что США нет смысла участвовать в конфликте на Ближнем Востоке, так как они усугубляют ситуацию.