Тюменская блогерша продает сутки с собой за 300 тысяч рублей

Тюменская блогерша продала сутки с собой за 300 тысяч рублей

12 октября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Также тюменка предлагает приобрести выступление в толстовке с лицом покупателя за 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блогер из Тюмени Светлана Захарова (Terenyusha) продает сутки с собой за 300 тысяч рублей. Об этом она написала в своих соцсетях. Также тюменка предлагает приобрести выступление в толстовке с лицом покупателя за 200 тысяч рублей. «Лот №1 — сутки со мной в Москве. Я оплачу вам стильный отель, мы будем гулять, ужинать в шикарном ресторане столицы, учиться снимать, обсуждать стратегию и говорить о личном (и не только бренде). Стоимость: 300 тысяч рублей, одно место», — написала Захарова в своем telegram-канале. Кроме того, блогер продает выступление в толстовке с лицом покупателя и рекламу за 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Захарова выставила на продажу свою квартиру в Тюмени почти за 18 млн рублей. Позднее девушка подняла стоимость недвижимости до 19 млн.

Блогер из Тюмени Светлана Захарова (Terenyusha) продает сутки с собой за 300 тысяч рублей. Об этом она написала в своих соцсетях. Также тюменка предлагает приобрести выступление в толстовке с лицом покупателя за 200 тысяч рублей. «Лот №1 — сутки со мной в Москве. Я оплачу вам стильный отель, мы будем гулять, ужинать в шикарном ресторане столицы, учиться снимать, обсуждать стратегию и говорить о личном (и не только бренде). Стоимость: 300 тысяч рублей, одно место», — написала Захарова в своем telegram-канале. Кроме того, блогер продает выступление в толстовке с лицом покупателя и рекламу за 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Захарова выставила на продажу свою квартиру в Тюмени почти за 18 млн рублей. Позднее девушка подняла стоимость недвижимости до 19 млн.