11 октября 2023

Тюменская блогерша продает сутки с собой за 300 тысяч рублей

Тюменская блогерша продала сутки с собой за 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Также тюменка предлагает приобрести выступление в толстовке с лицом покупателя за 200 тысяч рублей Фото:

Блогер из Тюмени Светлана Захарова (Terenyusha) продает сутки с собой за 300 тысяч рублей. Об этом она написала в своих соцсетях. Также тюменка предлагает приобрести выступление в толстовке с лицом покупателя за 200 тысяч рублей.

«Лот №1 — сутки со мной в Москве. Я оплачу вам стильный отель, мы будем гулять, ужинать в шикарном ресторане столицы, учиться снимать, обсуждать стратегию и говорить о личном (и не только бренде). Стоимость: 300 тысяч рублей, одно место», — написала Захарова в своем telegram-канале. Кроме того, блогер продает выступление в толстовке с лицом покупателя и рекламу за 150 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что Захарова выставила на продажу свою квартиру в Тюмени почти за 18 млн рублей. Позднее девушка подняла стоимость недвижимости до 19 млн.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер из Тюмени Светлана Захарова (Terenyusha) продает сутки с собой за 300 тысяч рублей. Об этом она написала в своих соцсетях. Также тюменка предлагает приобрести выступление в толстовке с лицом покупателя за 200 тысяч рублей. «Лот №1 — сутки со мной в Москве. Я оплачу вам стильный отель, мы будем гулять, ужинать в шикарном ресторане столицы, учиться снимать, обсуждать стратегию и говорить о личном (и не только бренде). Стоимость: 300 тысяч рублей, одно место», — написала Захарова в своем telegram-канале. Кроме того, блогер продает выступление в толстовке с лицом покупателя и рекламу за 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Захарова выставила на продажу свою квартиру в Тюмени почти за 18 млн рублей. Позднее девушка подняла стоимость недвижимости до 19 млн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...