Тюменская блогерша продает квартиру почти за 18 миллионов рублей. Фото

21 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Двухэтажная квартира расположена на улице Чернышевского в районе Дома обороны Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Тюмени блогер Terenyusha (Светлана Захарова) выставила на продажу свою квартиру за 18 миллионов рублей. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее тюменка сообщила о переезде в Москву. «Сейчас будет самая сложная продажа в моей жизни. Публикую ее со слезами, проживая потерю. Но время пришло. Мы продаем квартиру», — написала Захарова в своем telegram-канале. Как указано в объявлении о продаже недвижимости, двухэтажная квартира расположена на улице Чернышевского в районе Дома обороны. Внутри выполнен современный дизайнерский ремонт, есть три спальни, а площадь составляет 112 квадратных метров. Также в доме есть система безопасности, паркинг и индивидуальный ключ, который позволит попасть в лифт и на необходимый этаж. Стоимость квартиры — 17,9 миллионов рублей. Ранее Светлана Захарова была замешана в скандале, связанном с вечеринкой во время пандемии COVID-19. Тогда URA.RU писало, что блогеры устроили вечеринку, на которую пришли более 1000 человек. Позднее в баре прошла проверка, а сама Захарова опровергла информацию о таком большом количестве посетителей.

В Тюмени блогер Terenyusha (Светлана Захарова) выставила на продажу свою квартиру за 18 миллионов рублей. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее тюменка сообщила о переезде в Москву. «Сейчас будет самая сложная продажа в моей жизни. Публикую ее со слезами, проживая потерю. Но время пришло. Мы продаем квартиру», — написала Захарова в своем telegram-канале. Как указано в объявлении о продаже недвижимости, двухэтажная квартира расположена на улице Чернышевского в районе Дома обороны. Внутри выполнен современный дизайнерский ремонт, есть три спальни, а площадь составляет 112 квадратных метров. Также в доме есть система безопасности, паркинг и индивидуальный ключ, который позволит попасть в лифт и на необходимый этаж. Стоимость квартиры — 17,9 миллионов рублей. Ранее Светлана Захарова была замешана в скандале, связанном с вечеринкой во время пандемии COVID-19. Тогда URA.RU писало, что блогеры устроили вечеринку, на которую пришли более 1000 человек. Позднее в баре прошла проверка, а сама Захарова опровергла информацию о таком большом количестве посетителей.