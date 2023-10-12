Курганские чиновники не смогли потратить более 4 млрд бюджетных денег

В Курганской области чиновники не смогли израсходовать свыше 4 млрд рублей бюджетных средств. Об этом говорится в отчете региональной контрольно-счетной палаты за январь—март.
«Контрольно-счетная палата Курганской области провела мониторинг исполнения областного бюджета за январь—март 2023 года. В процессе исполнения регионального бюджета сложился профицит в объеме 4 096 075,7 тыс. рублей», — указано в отчете.
По данным региональной контрольно-счетной палаты, за январь—март расходы областного бюджета были исполнены на 19,9% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень исполнения увеличился на 2,6%.
Ранее Курганская область заняла 12-е место среди субъектов России по динамике собственных доходов бюджета. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что рост, в первую очередь, обеспечен вводом новых производств.
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