12 октября 2023

Курганские чиновники не смогли потратить более 4 млрд бюджетных денег

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области образовался бюджетный профицит на миллиарды рублей Фото:

В Курганской области чиновники не смогли израсходовать свыше 4 млрд рублей бюджетных средств. Об этом говорится в отчете региональной контрольно-счетной палаты за январь—март.

«Контрольно-счетная палата Курганской области провела мониторинг исполнения областного бюджета за январь—март 2023 года. В процессе исполнения регионального бюджета сложился профицит в объеме 4 096 075,7 тыс. рублей», — указано в отчете.

По данным региональной контрольно-счетной палаты, за январь—март расходы областного бюджета были исполнены на 19,9% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень исполнения увеличился на 2,6%.

Ранее Курганская область заняла 12-е место среди субъектов России по динамике собственных доходов бюджета. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что рост, в первую очередь, обеспечен вводом новых производств.

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В Курганской области чиновники не смогли израсходовать свыше 4 млрд рублей бюджетных средств. Об этом говорится в отчете региональной контрольно-счетной палаты за январь—март. «Контрольно-счетная палата Курганской области провела мониторинг исполнения областного бюджета за январь—март 2023 года. В процессе исполнения регионального бюджета сложился профицит в объеме 4 096 075,7 тыс. рублей», — указано в отчете. По данным региональной контрольно-счетной палаты, за январь—март расходы областного бюджета были исполнены на 19,9% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень исполнения увеличился на 2,6%. Ранее Курганская область заняла 12-е место среди субъектов России по динамике собственных доходов бюджета. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что рост, в первую очередь, обеспечен вводом новых производств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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