Курганские чиновники не смогли потратить более 4 млрд бюджетных денег

12 октября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

В Курганской области образовался бюджетный профицит на миллиарды рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области чиновники не смогли израсходовать свыше 4 млрд рублей бюджетных средств. Об этом говорится в отчете региональной контрольно-счетной палаты за январь—март. «Контрольно-счетная палата Курганской области провела мониторинг исполнения областного бюджета за январь—март 2023 года. В процессе исполнения регионального бюджета сложился профицит в объеме 4 096 075,7 тыс. рублей», — указано в отчете. По данным региональной контрольно-счетной палаты, за январь—март расходы областного бюджета были исполнены на 19,9% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень исполнения увеличился на 2,6%. Ранее Курганская область заняла 12-е место среди субъектов России по динамике собственных доходов бюджета. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что рост, в первую очередь, обеспечен вводом новых производств.

В Курганской области чиновники не смогли израсходовать свыше 4 млрд рублей бюджетных средств. Об этом говорится в отчете региональной контрольно-счетной палаты за январь—март. «Контрольно-счетная палата Курганской области провела мониторинг исполнения областного бюджета за январь—март 2023 года. В процессе исполнения регионального бюджета сложился профицит в объеме 4 096 075,7 тыс. рублей», — указано в отчете. По данным региональной контрольно-счетной палаты, за январь—март расходы областного бюджета были исполнены на 19,9% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень исполнения увеличился на 2,6%. Ранее Курганская область заняла 12-е место среди субъектов России по динамике собственных доходов бюджета. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что рост, в первую очередь, обеспечен вводом новых производств.