Свердловского бойца ЧВК «Вагнер» избили на глазах у женщины

13 октября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Юрия Хворова, по словам брата, избили из-за ревности к женщине Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Женщина, из-за которой на бойца ЧВК «Вагнер» Юрия Хворова из Сладковского (Свердловская область) напали двое мужчин, была в тот момент у него дома. По данным источника URA.RU, именно эту женщину и приревновал один из нападавших. Хворов участвовал в боях за Бахмут. Он возвращался с фронта дважды и готовился к повторной отправке. Однако 27 сентября к нему домой ворвались мужчины, ударили его стулом по голове, а затем избили ногами. Хворов не стал обращаться в больницу. 29 сентября ему стало хуже и он скончался. По словам его брата Станислава, в момент нападения Юрий спал. Однако, по словам другого собеседника агентства, Хворов в тот момент проводил время с женщиной. Именно ее приревновал один из нападавших. По данным инсайдера, этот мужчина жил вместе с женщиной. Почему она оказалась в доме Хворова, источник пояснить не смог. «О статусе их отношений, мне неизвестно», — рассказал собеседник агентства. Оказалось, что нападавшими были братья, которые приехали в свердловское село из Тюмени. После происшествия один из них (как раз тот, с кем жила женщина) уехал обратно. «Женщина сбежала вместе с ним», — добавил источник. Второй нападавший остался в Слободо-Туринском районе. «У него в доме горит свет, машины часто приезжают туда», — отметил собеседник URA.RU. В Следственном комитете по Свердловской области пока не комментируют инцидент. Однако в пресс-службе СКР заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. Станислав Хворов рассказал, что судмедэкспертиза будет готова примерно через месяц. Она покажет точную причину смерти его брата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Женщина, из-за которой на бойца ЧВК «Вагнер» Юрия Хворова из Сладковского (Свердловская область) напали двое мужчин, была в тот момент у него дома. По данным источника URA.RU, именно эту женщину и приревновал один из нападавших. Хворов участвовал в боях за Бахмут. Он возвращался с фронта дважды и готовился к повторной отправке. Однако 27 сентября к нему домой ворвались мужчины, ударили его стулом по голове, а затем избили ногами. Хворов не стал обращаться в больницу. 29 сентября ему стало хуже и он скончался. По словам его брата Станислава, в момент нападения Юрий спал. Однако, по словам другого собеседника агентства, Хворов в тот момент проводил время с женщиной. Именно ее приревновал один из нападавших. По данным инсайдера, этот мужчина жил вместе с женщиной. Почему она оказалась в доме Хворова, источник пояснить не смог. «О статусе их отношений, мне неизвестно», — рассказал собеседник агентства. Оказалось, что нападавшими были братья, которые приехали в свердловское село из Тюмени. После происшествия один из них (как раз тот, с кем жила женщина) уехал обратно. «Женщина сбежала вместе с ним», — добавил источник. Второй нападавший остался в Слободо-Туринском районе. «У него в доме горит свет, машины часто приезжают туда», — отметил собеседник URA.RU. В Следственном комитете по Свердловской области пока не комментируют инцидент. Однако в пресс-службе СКР заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. Станислав Хворов рассказал, что судмедэкспертиза будет готова примерно через месяц. Она покажет точную причину смерти его брата.