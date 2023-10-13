Скандальная группа «Три дня дождя» соберет в Екатеринбурге пять тысяч человек

Группа «Три дня дождя» вернется в Екатеринбург с концертом в конце декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, концерт, теле-клуб, teleclub, зрители, толпа
Многие фанаты до сих пор перепродают билеты после концерта, на котором случился скандал Фото:

Оскандалившаяся группа «Три дня дождя», солист которой выступал под наркотиками и сорвал концерт в Екатеринбурге, а после отправился на лечение, вновь вернется в столицу Урала в конце декабря. В этот раз площадку решили взять намного больше, чем TeleClub: выбор пал на многофункциональный конгресс-центр с залом до пяти тысяч человек.

«„Три дня дождя“ в Екатеринбурге! На большом концерте будут представлены все хиты и новые релизы группы. Яркую палитру чувств и эмоций треков ощутим с вами уже совсем скоро», — рассказали представители концертной площадки.

Группа «Три дня дождя» стала скандально известной, после того, как в начале лета в Екатеринбурге Глеб Викторов появился на концерте в состоянии сильного опьянения. Позже он признался, что выступал под воздействием наркотиков. После сорванного концерта за Глеба заступились руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и блогер Юрий Хованский, а музыкальное объединение закрыли на время. Разочарованные в солисте фанаты стали избавляться от билетов, но столкнулись с проблемой возврата денег. Продюсер группы заявил, что компенсации не будет, потому что концерт фактически состоялся.

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Оскандалившаяся группа «Три дня дождя», солист которой выступал под наркотиками и сорвал концерт в Екатеринбурге, а после отправился на лечение, вновь вернется в столицу Урала в конце декабря. В этот раз площадку решили взять намного больше, чем TeleClub: выбор пал на многофункциональный конгресс-центр с залом до пяти тысяч человек. «„Три дня дождя“ в Екатеринбурге! На большом концерте будут представлены все хиты и новые релизы группы. Яркую палитру чувств и эмоций треков ощутим с вами уже совсем скоро», — рассказали представители концертной площадки. Группа «Три дня дождя» стала скандально известной, после того, как в начале лета в Екатеринбурге Глеб Викторов появился на концерте в состоянии сильного опьянения. Позже он признался, что выступал под воздействием наркотиков. После сорванного концерта за Глеба заступились руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и блогер Юрий Хованский, а музыкальное объединение закрыли на время. Разочарованные в солисте фанаты стали избавляться от билетов, но столкнулись с проблемой возврата денег. Продюсер группы заявил, что компенсации не будет, потому что концерт фактически состоялся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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