Израиль намерен атаковать Газу авиабомбами JDAM: главное о войне за ночь

Вторжение ЦАХАЛ в сектор Газа отложено на несколько дней
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена совершить атаку по сектору Газа авиабомбами JDAM, это приведет к уничтожению города. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 15 октября.
- Сеймур Херш заявил, что Израиль хочет атаковать сектор Газа авиабомбами JDAM. По его словам, это приведет к разрушению города.
- ЦАХАЛ нанесла удар по международному аэропорту Алеппо в Сирии. В результате атаки пострадала взлетно-посадочная полоса. Алеппо полностью выведен из строя из-за повреждений.
- Израильская армия сообщила, что совершила удары по военной инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане. По словам военных, это стало ответом на минометные снаряды, которые были выпущены по израильской территории ранее.
- ЦАХАЛ планирует расширить военную операцию «Железные мечи», которая направлена на уничтожение ХАМАС, включив в нее наземные операции в секторе Газа. Армия Израиля хочет вторгнуться в центр города и задержать глав палестинского движения. Однако, как сообщает The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных израильских военных офицеров, было принято решение отложить нападение «на несколько дней».
- Руководитель Палестины Махмуд Аббас сообщил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, что он против перемещения жителей сектора Газа со своей земли. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вывезти необходимо всех мирных жителей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что приказы Израиля эвакуировать более 2000 пациентов из 22 больниц на севере Газы равносильны смертному приговору.
- Пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Сара Аль-Хаттаб сообщил, что с начала войны между Израилем и Палестиной на территории сектора Газа погибло более 700 детей. Председатель организации ЮНИСЕФ Джеймс Элдер призвал прекратить убийства детей каждой из сторон конфликта.
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