Боррель потребовал от Израиля пересмотреть эвакуацию с севера сектора Газа

В Евросоюзе осуждают требование Израиля об эвакуации одного миллиона палестинцев из сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вывезти необходимо всех мирных жителей.
«Все заложники в Газе должны быть освобождены. Приказ об эвакуации одного миллиона человек с севера сектора Газа должен быть серьезно пересмотрен», — написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter). По его мнению, мирные жители не должны использоваться как «живой щит» боевиками ХАМАС.
Ранее Израиль рекомендовал ООН эвакуировать своих сотрудников и 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа, передает телеканал 360. Как только ЦАХАЛ убедится, что в северной части осталось допустимое количество мирных жителей, израильская сторона начнет массированные атаки ХАМАС.
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