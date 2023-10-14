Боррель потребовал от Израиля пересмотреть эвакуацию с севера сектора Газа 15 октября 2023 в 00:53 Размер текста - 17 + Боррель заявил, что Израиль должен начать атаки ХАМАС после эвакуации всех мирных жителей из сектора Газа Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Евросоюзе осуждают требование Израиля об эвакуации одного миллиона палестинцев из сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вывезти необходимо всех мирных жителей. «Все заложники в Газе должны быть освобождены. Приказ об эвакуации одного миллиона человек с севера сектора Газа должен быть серьезно пересмотрен», — написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter). По его мнению, мирные жители не должны использоваться как «живой щит» боевиками ХАМАС. Ранее Израиль рекомендовал ООН эвакуировать своих сотрудников и 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа, передает телеканал 360. Как только ЦАХАЛ убедится, что в северной части осталось допустимое количество мирных жителей, израильская сторона начнет массированные атаки ХАМАС. В Евросоюзе осуждают требование Израиля об эвакуации одного миллиона палестинцев из сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вывезти необходимо всех мирных жителей. «Все заложники в Газе должны быть освобождены. Приказ об эвакуации одного миллиона человек с севера сектора Газа должен быть серьезно пересмотрен», — написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter). По его мнению, мирные жители не должны использоваться как «живой щит» боевиками ХАМАС. Ранее Израиль рекомендовал ООН эвакуировать своих сотрудников и 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа, передает телеканал 360. Как только ЦАХАЛ убедится, что в северной части осталось допустимое количество мирных жителей, израильская сторона начнет массированные атаки ХАМАС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям