16 октября 2023

В Тюменской области погиб подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, депрессия, трудный подросток
Как стало известно журналистам, у подростка были проблемы с учебой Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) погиб 17-летний подросток. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. Как стало известно журналистам, у школьника были проблемы с учебой.

«Перед трагедией у мальчика заметили рану на руке. Тогда Сергей сказал, что просто порезался на даче. Парень переживал, что из-за двоек в четверти не сможет исполнить мечту — поступить в медколледж», — указано в сообщении.

Агентство направило запрос в следственный комитет России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В Ялуторовске (Тюменская область) погиб 17-летний подросток. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. Как стало известно журналистам, у школьника были проблемы с учебой. «Перед трагедией у мальчика заметили рану на руке. Тогда Сергей сказал, что просто порезался на даче. Парень переживал, что из-за двоек в четверти не сможет исполнить мечту — поступить в медколледж», — указано в сообщении. Агентство направило запрос в следственный комитет России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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