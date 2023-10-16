В Тюменской области погиб подросток

17 октября 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Как стало известно журналистам, у подростка были проблемы с учебой Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) погиб 17-летний подросток. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. Как стало известно журналистам, у школьника были проблемы с учебой. «Перед трагедией у мальчика заметили рану на руке. Тогда Сергей сказал, что просто порезался на даче. Парень переживал, что из-за двоек в четверти не сможет исполнить мечту — поступить в медколледж», — указано в сообщении. Агентство направило запрос в следственный комитет России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В Ялуторовске (Тюменская область) погиб 17-летний подросток. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. Как стало известно журналистам, у школьника были проблемы с учебой. «Перед трагедией у мальчика заметили рану на руке. Тогда Сергей сказал, что просто порезался на даче. Парень переживал, что из-за двоек в четверти не сможет исполнить мечту — поступить в медколледж», — указано в сообщении. Агентство направило запрос в следственный комитет России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.