В Тюменской области погиб подросток

Как стало известно журналистам, у подростка были проблемы с учебой
В Ялуторовске (Тюменская область) погиб 17-летний подросток. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. Как стало известно журналистам, у школьника были проблемы с учебой.
«Перед трагедией у мальчика заметили рану на руке. Тогда Сергей сказал, что просто порезался на даче. Парень переживал, что из-за двоек в четверти не сможет исполнить мечту — поступить в медколледж», — указано в сообщении.
Агентство направило запрос в следственный комитет России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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