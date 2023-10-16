Жительница «курганской Рублевки» подожгла дом недруга сына

Жительница Кетовского округа (также называют «курганской Рублевкой») задержали за попытку сжечь частный дом мужчины, у которого возник конфликт с ее сыном. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области.
«В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД региона установили, что у гражданина, проживающего в доме, имелся конфликт с односельчанином, мать которого впоследствии попыталась поджечь жилище потерпевшего. Находясь в нетрезвом состоянии, 66-летняя женщина облила горючей жидкостью стену дома и подожгла его. Возгорание успели быстро ликвидировать», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит наказание в виде принудительных работ либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сотрудники полиции спустя два года задержали подозреваемого в поджоге дома. По данным УМВД региона, ущерб оценен в полмиллиона рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
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