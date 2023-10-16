16 октября 2023

Жительница «курганской Рублевки» подожгла дом недруга сына

В Курганской области задержали женщину за поджог дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительницу Кетовского округа задержали за поджог частного дома Фото:

Жительница Кетовского округа (также называют «курганской Рублевкой») задержали за попытку сжечь частный дом мужчины, у которого возник конфликт с ее сыном. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД региона установили, что у гражданина, проживающего в доме, имелся конфликт с односельчанином, мать которого впоследствии попыталась поджечь жилище потерпевшего. Находясь в нетрезвом состоянии, 66-летняя женщина облила горючей жидкостью стену дома и подожгла его. Возгорание успели быстро ликвидировать», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит наказание в виде принудительных работ либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сотрудники полиции спустя два года задержали подозреваемого в поджоге дома. По данным УМВД региона, ущерб оценен в полмиллиона рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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Жительница Кетовского округа (также называют «курганской Рублевкой») задержали за попытку сжечь частный дом мужчины, у которого возник конфликт с ее сыном. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области. «В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД региона установили, что у гражданина, проживающего в доме, имелся конфликт с односельчанином, мать которого впоследствии попыталась поджечь жилище потерпевшего. Находясь в нетрезвом состоянии, 66-летняя женщина облила горючей жидкостью стену дома и подожгла его. Возгорание успели быстро ликвидировать», — сообщили в пресс-службе ведомства. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит наказание в виде принудительных работ либо лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сотрудники полиции спустя два года задержали подозреваемого в поджоге дома. По данным УМВД региона, ущерб оценен в полмиллиона рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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