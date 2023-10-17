Рогозин: ВСУ применили ракеты ATACMS в Запорожской области

ВСУ ударили по пригороду Бердянска в Запорожской области ракетами большой дальности ATACMS, полученными от США. Об этом заявил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. По его словам, Штаты действительно осуществили тайную поставку ракет Киеву.
«Сегодня ночью [ВСУ] ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету <…> ATACMS производства США», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, Штаты поставили данный тип ракет тайно. Также сенатор представил фото поражающего элемента ракеты M74. Запуск, по его словам, осуществлялся с пусковых установок M142 Himars.
Украина тайно получила ракеты ATACMS несколько дней назад, сообщали западные журналисты. Кроме того, Киеву досталась вариация ракет с запрещенными кассетными боеприпасами. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о применении ATACMS Украиной в Херсонской области. Однако первые сообщения об ударах появились еще 16 октября.
ВСУ ударили по пригороду Бердянска в Запорожской области ракетами большой дальности ATACMS, полученными от США. Об этом заявил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. По его словам, Штаты действительно осуществили тайную поставку ракет Киеву. «Сегодня ночью [ВСУ] ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету <…> ATACMS производства США», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, Штаты поставили данный тип ракет тайно. Также сенатор представил фото поражающего элемента ракеты M74. Запуск, по его словам, осуществлялся с пусковых установок M142 Himars. Украина тайно получила ракеты ATACMS несколько дней назад, сообщали западные журналисты. Кроме того, Киеву досталась вариация ракет с запрещенными кассетными боеприпасами. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о применении ATACMS Украиной в Херсонской области. Однако первые сообщения об ударах появились еще 16 октября.