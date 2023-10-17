Рогозин: ВСУ применили ракеты ATACMS в Запорожской области

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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, рогозин дмитрий
США тайно поставили ATACMS Киеву, сообщил Дмитрий Рогозин Фото:
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ВСУ ударили по пригороду Бердянска в Запорожской области ракетами большой дальности ATACMS, полученными от США. Об этом заявил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. По его словам, Штаты действительно осуществили тайную поставку ракет Киеву.

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«Сегодня ночью [ВСУ] ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету <…> ATACMS производства США», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, Штаты поставили данный тип ракет тайно. Также сенатор представил фото поражающего элемента ракеты M74. Запуск, по его словам, осуществлялся с пусковых установок M142 Himars.

Украина тайно получила ракеты ATACMS несколько дней назад, сообщали западные журналисты. Кроме того, Киеву досталась вариация ракет с запрещенными кассетными боеприпасами. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о применении ATACMS Украиной в Херсонской области. Однако первые сообщения об ударах появились еще 16 октября.

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ВСУ ударили по пригороду Бердянска в Запорожской области ракетами большой дальности ATACMS, полученными от США. Об этом заявил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. По его словам, Штаты действительно осуществили тайную поставку ракет Киеву. «Сегодня ночью [ВСУ] ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету <…> ATACMS производства США», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, Штаты поставили данный тип ракет тайно. Также сенатор представил фото поражающего элемента ракеты M74. Запуск, по его словам, осуществлялся с пусковых установок M142 Himars. Украина тайно получила ракеты ATACMS несколько дней назад, сообщали западные журналисты. Кроме того, Киеву досталась вариация ракет с запрещенными кассетными боеприпасами. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о применении ATACMS Украиной в Херсонской области. Однако первые сообщения об ударах появились еще 16 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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