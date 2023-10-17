Рогозин: ВСУ применили ракеты ATACMS в Запорожской области

17 октября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

США тайно поставили ATACMS Киеву, сообщил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ударили по пригороду Бердянска в Запорожской области ракетами большой дальности ATACMS, полученными от США. Об этом заявил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. По его словам, Штаты действительно осуществили тайную поставку ракет Киеву. Новость по теме Как далеко бьют ракеты ATACMS. Карта «Сегодня ночью [ВСУ] ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету <…> ATACMS производства США», — написал Рогозин в своем telegram-канале . По его словам, Штаты поставили данный тип ракет тайно. Также сенатор представил фото поражающего элемента ракеты M74. Запуск, по его словам, осуществлялся с пусковых установок M142 Himars. Украина тайно получила ракеты ATACMS несколько дней назад, сообщали западные журналисты. Кроме того, Киеву досталась вариация ракет с запрещенными кассетными боеприпасами. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о применении ATACMS Украиной в Херсонской области. Однако первые сообщения об ударах появились еще 16 октября.

ВСУ ударили по пригороду Бердянска в Запорожской области ракетами большой дальности ATACMS, полученными от США. Об этом заявил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. По его словам, Штаты действительно осуществили тайную поставку ракет Киеву. «Сегодня ночью [ВСУ] ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету <…> ATACMS производства США», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, Штаты поставили данный тип ракет тайно. Также сенатор представил фото поражающего элемента ракеты M74. Запуск, по его словам, осуществлялся с пусковых установок M142 Himars. Украина тайно получила ракеты ATACMS несколько дней назад, сообщали западные журналисты. Кроме того, Киеву досталась вариация ракет с запрещенными кассетными боеприпасами. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о применении ATACMS Украиной в Херсонской области. Однако первые сообщения об ударах появились еще 16 октября.