Выходец с Южного Урала возглавил районную прокуратуру в ЯНАО

В Красноселькупском районе (ЯНАО) назначен новый прокурор — Олег Ишимов. Как сообщили пресдставители окружной прокуратуры в официальном telegram-канале ведомства, новый руководитель начинал карьеру в Челябинской области.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.10.2023 № 1223-к на должность прокурора Красноселькупского района назначен младший советник юстиции Ишимов Олег Гаврилович», — говорится в сообщении.
Олег Ишимов в органах прокуратуры служит с 2013 года, замещая должности помощника прокурора в Челябинской области. С апреля 2023 Ишимов года работал в должности старшего прокурора тдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО.
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