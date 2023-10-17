Выходец с Южного Урала возглавил районную прокуратуру в ЯНАО

Прокурором Красноселькупского района ЯНАО назначен Олег Ишимов

18 октября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

В Красноселькупском районе ЯНАО назначен новый прокурор Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Красноселькупском районе (ЯНАО) назначен новый прокурор — Олег Ишимов. Как сообщили пресдставители окружной прокуратуры в официальном telegram-канале ведомства, новый руководитель начинал карьеру в Челябинской области. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.10.2023 № 1223-к на должность прокурора Красноселькупского района назначен младший советник юстиции Ишимов Олег Гаврилович», — говорится в сообщении. Олег Ишимов в органах прокуратуры служит с 2013 года, замещая должности помощника прокурора в Челябинской области. С апреля 2023 Ишимов года работал в должности старшего прокурора тдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО. Фото: прокуратура ЯНАО

В Красноселькупском районе (ЯНАО) назначен новый прокурор — Олег Ишимов. Как сообщили пресдставители окружной прокуратуры в официальном telegram-канале ведомства, новый руководитель начинал карьеру в Челябинской области. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.10.2023 № 1223-к на должность прокурора Красноселькупского района назначен младший советник юстиции Ишимов Олег Гаврилович», — говорится в сообщении. Олег Ишимов в органах прокуратуры служит с 2013 года, замещая должности помощника прокурора в Челябинской области. С апреля 2023 Ишимов года работал в должности старшего прокурора тдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО.