Глава автономии татар Тюменской области готовит иск на экс-депутата

В Тюмени руководство национальной автономии татар хочет подать в суд за клевету

Экс-депутат Абукин пожаловался губернатору и прокурору на незаконность съезда автономии татар Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Председатель совета общественной организации национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина готовится подать в суд на экс-депутата думы Тюмени Динара Абукина. Об этом она сообщила URA.RU. Поводом к иску о клевете стали жалобы, которые политик направил президенту РФ Владимиру Путину и губернатору региона Александру Моору.

«В ближайшее время я планирую подать в суд на Динара Абукина, который в соцсетях вот уже на протяжении месяца порочит мое честное имя и достоинство. Мы знаем о бесчисленных заявлениях в адрес различных инстанций и в адрес президента страны Владимира Путина. Отвечать на нелепые выпады не видим смысла, областная автономия не имеет нареканий со стороны проверяющих органов», — рассказала URA.RU Лейсан Хурматуллина.

По ее словам на съезде автономии сибирских татар и татар Тюменской области члены Совета единогласно проголосовали против вступления в него Динара Абукина. Решение объяснили тем, что в своих письмах и заявлениях экс-депутат «практически лишил сибирских татар преподавания и изучения литературного языка в школах региона», а после съезда еще и вносит раскол в ряды автономии.

Динар Абукин в свою очередь пояснил корреспонденту URA.RU, что он направил обращения в органы власти с просьбой провести проверку легитимности прошедшего съезда НКА. Экс-депутат считает, что его должны были избрать на съезде в совет национально-культурной автономии, но организаторы проигнорировали его персону.