18 октября 2023

В Тюмени рекордно вырос спрос на жилье. Инсайд

Риэлторы Тюмени отмечают рост спроса на жилье на 30% по итогам сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению риэлторов, тюменцы стремятся приобрести недвижимость, опасаясь дальнейшего ухудшения условий ипотеки Фото:

Жители Тюмени в сентябре взяли на 30% больше ипотечных займов, чем в августе, который тюменские банки считали рекордным. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе Тюменской области.

«Ожидалось, что в сентябре мы будем отрабатывать ранее одобренные банками кредиты и понемногу пополнять статистику. Но цифры удивили даже оптимистов — никто не ожидал, что прирост спроса приблизится к 30% порогу», — пояснил собеседник URA.RU.

По мнению директора федерального агентства «Этажи» Ильдара Хусаинова, большая часть выручки риэлторов, все же, основана на тех кредитах, которые банки одобрили ранее. В следующие месяцы критичного снижения показателей рынка, по его мнению, тоже не будет. «Все-таки есть такой инструмент как рефинансирование, и через год-полтора, даже если сейчас брать ипотеку под 14%, можно будет сделать рефинансирование на 8-9%», — добавил Хусаинов.

Отчеты аналитиков ВТБ так же однозначно говорят о высоком спросе на ипотечные продукты. По данным банка, в сентябре тюменцы оформили сделок на миллиард рублей больше, чем в августе.

Ранее URA.RU рассказало, что к концу года риэлторы ожидают повышения цен на жилье в Тюмени. Аналитики связывают такой риск с возможным падением спроса и стагнацией рынка.

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Жители Тюмени в сентябре взяли на 30% больше ипотечных займов, чем в августе, который тюменские банки считали рекордным. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе Тюменской области. «Ожидалось, что в сентябре мы будем отрабатывать ранее одобренные банками кредиты и понемногу пополнять статистику. Но цифры удивили даже оптимистов — никто не ожидал, что прирост спроса приблизится к 30% порогу», — пояснил собеседник URA.RU. По мнению директора федерального агентства «Этажи» Ильдара Хусаинова, большая часть выручки риэлторов, все же, основана на тех кредитах, которые банки одобрили ранее. В следующие месяцы критичного снижения показателей рынка, по его мнению, тоже не будет. «Все-таки есть такой инструмент как рефинансирование, и через год-полтора, даже если сейчас брать ипотеку под 14%, можно будет сделать рефинансирование на 8-9%», — добавил Хусаинов. Отчеты аналитиков ВТБ так же однозначно говорят о высоком спросе на ипотечные продукты. По данным банка, в сентябре тюменцы оформили сделок на миллиард рублей больше, чем в августе. Ранее URA.RU рассказало, что к концу года риэлторы ожидают повышения цен на жилье в Тюмени. Аналитики связывают такой риск с возможным падением спроса и стагнацией рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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