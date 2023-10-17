К новому году в Тюмени подорожает жилье. Инсайд

Риэлторы Тюмени предсказывают повышение цен на жилье

18 октября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

По мнению риэлторов, особенно сильно изменятся цены в сегменте первичного жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Риэлторы Тюменской области предсказывают скорое повышение цен в обоих сегментах рынка городской недвижимости. Вместе с изменениями условий ипотеки рост цены на новые и вторичные квартиры сильно остудит спрос, рассказал URA.RU источник в объединении риэлторов Тюменской области. «Сейчас банки уже заканчивают обрабатывать заявки, которые они получили до повышения ключевой ставки Центробанка. С новыми условиями, когда ставка по стандартной ипотеке выросла, как и первоначальный взнос, мы ожидаем уже в декабре падения спроса минимум на 30%. По тем же причинам застройщики поднимут цены — для них условия кредитования так же поменялись. А вслед за застройщиками увеличат амбиции и продавцы вторичного жилья», — пояснил собеседник URA.RU. Его слова подтверждает обновленная статистика аналитического отдела федеральной компании «Этажи». Эти данные утверждают, что за последний месяц цены на первичном рынке выросли на рекордные 3,28%, а вторичное жилье стало стоить на 1,12% больше. «К такому повышению средней цены привел ажиотажный спрос — первым делом люди скупали наиболее доступные варианты квартир, и в итоге изменилась структура предложения», — отметил в беседе с URA.RU директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев Ранее URA.RU рассказало, в каких районах Тюмени жилье сейчас стоит больше всего. Картина получилась разной для первичного и вторичного рынков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Риэлторы Тюменской области предсказывают скорое повышение цен в обоих сегментах рынка городской недвижимости. Вместе с изменениями условий ипотеки рост цены на новые и вторичные квартиры сильно остудит спрос, рассказал URA.RU источник в объединении риэлторов Тюменской области. «Сейчас банки уже заканчивают обрабатывать заявки, которые они получили до повышения ключевой ставки Центробанка. С новыми условиями, когда ставка по стандартной ипотеке выросла, как и первоначальный взнос, мы ожидаем уже в декабре падения спроса минимум на 30%. По тем же причинам застройщики поднимут цены — для них условия кредитования так же поменялись. А вслед за застройщиками увеличат амбиции и продавцы вторичного жилья», — пояснил собеседник URA.RU. Его слова подтверждает обновленная статистика аналитического отдела федеральной компании «Этажи». Эти данные утверждают, что за последний месяц цены на первичном рынке выросли на рекордные 3,28%, а вторичное жилье стало стоить на 1,12% больше. «К такому повышению средней цены привел ажиотажный спрос — первым делом люди скупали наиболее доступные варианты квартир, и в итоге изменилась структура предложения», — отметил в беседе с URA.RU директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев Ранее URA.RU рассказало, в каких районах Тюмени жилье сейчас стоит больше всего. Картина получилась разной для первичного и вторичного рынков.